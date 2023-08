STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN MD90EA)

Verkauft wird am Freitag ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank. Der Schein hat eine Restlaufzeit bis September. Derivateanleger dürften damit ihre Verluste begrenzen. Die Deutsche Bank tat sich in den vergangenen Monaten schwer, die Marke von 10 Euro nachhaltig zu überwinden. Die jüngste Einstufung stammt von Warburg Research. Dort hat man die Einstufung für die Deutsche Bank nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das zweite Quartal sei besser verlaufen als gedacht, doch bleibe das Marktumfeld schwierig, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am vergangenen Freitag vorliegenden Studie. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN MB786M) Kurzfristig deutlich erfreulicher ist die Entwicklung bei Vonovia. Der Immobilienkonzern arbeitet weiter an seiner Trendwende. Seit Jahresbeginn notiert die Aktie noch 7 % im Minus, seit April jedoch deutlich erholt. In Stuttgart nimmt man Gewinne aus einem Discount-Call-Optionsschein mit, der am Freitag verkauft wird. 3. Knock-Out-Put auf Commerzbank (WKN KH8Z28)

Rege gehandelt wird ein Knock-Out-Put auf die Commerzbank. Hier lagen Derivateanleger in den letzten Wochen tendenziell richtig. Die Bank fiel rund um die Quartalszahlen etwas zurück, nachdem unter anderem die Ankündigung zum Aktienrückkaufprogramm enttäuschend ausfiel. Am Freitag kann die Commerzbank über 2 % zulegen.

Euwax Sentiment Index

Mit den Inflationsdaten in den USA liegt das Highlight der Woche hinter uns. Diese war für den DAX letztlich eher ruhig. Auch am Freitag halten sich die Ausschläge in Grenzen. Rückgänge wie am Vormittag unter 15.900 Punkten wurden in Stuttgart relativ kräftig gekauft. Das Sentiment lag gegen 11 Uhr bei Plus 55. Gegen 13.00 Uhr liegt bei Minus 30, was für Verkaufsinteresse spricht.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)