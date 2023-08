Erster Ausbruchsversuch abgeschmettert

Brent C.O. versuchte sich zuletzt daran, einen massiven Widerstand aufzubrechen. Dieser Versuch wurde abgeschmettert, doch es scheint nur eine Frage der Zeit sein, bis Brent C.O. einen weiteren lancieren könnte.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 02.08. hieß es unter anderem „[…] Seit Ende Juni legte der Ölpreis deutlich zu. Das fortgeschrittene Stadium der Bewegung in Verbindung mit dem Erreichen eines wichtiges Preisbereiches verlangt nach einer Konsolidierung, doch die Rally ist nach wie vor intakt und so gilt es auch, einen möglichen Ausbruch über die Zone 87 US-Dollar / 88 US-Dollar zu diskutieren. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte es für Brent C.O. in Richtung 90 US-Dollar oder gar in Richtung 95 US-Dollar weitergehen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Idealerweise spielen sich diese oberhalb von 82 US-Dollar ab. Eine Bewegung unter die 80 US-Dollar wäre ein deutliches Warnsignal.“

In den letzten Handelstagen nutzte Brent C.O. das vorhandene Momentum und setzte zunächst den Weg in Richtung 87 US-Dollar / 88 US-Dollar fort. Kurzzeitig sah es sogar danach aus, dass die Bewegung in Richtung 90 US-Dollar ausgedehnt werden könnte, doch letztendlich scheiterte ein vielversprechender Versuch dann doch recht kläglich.

Kurzum: Brent C.O. bleibt am Drücker. Sorgen in Bezug auf die Angebotsseite tragen den Ölpreis in diesen Tagen. Zudem notiert Brent C.O. noch immer in unmittelbarer Reichweite zur Zone 87 US-Dollar / 88 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch würde die Marke von 90 US-Dollar ins Spiel bringen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 90 US-Dollar würde wiederum die Tür in Richtung 95 US-Dollar öffnen. Doch soweit ist es noch nicht. Um auf der Unterseite das Aufwärtsmomentum nicht doch noch einzubüßen, sollten etwaige Rücksetzer auf 82 US-Dollar begrenzt bleiben.