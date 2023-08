Rückschlag für die Aktie. 

In den letzten Handelstagen stand die Aktie des US-Ölkonzerns Chevron etwas unter Druck. Eine wichtige Unterstützung geriet daraufhin zunehmend in Bedrängnis.

In unserer letzten Kommentierung zu Chevron hieß es am 02.08. unter anderem „[…]Die aktuelle Entwicklung der Ölpreise und die robusten Aktienmärkte zogen auch die Chevron-Aktien zuletzt mit nach oben. Mit dem Ausbruch über die 160 US-Dollar setzte die Aktie ein wichtiges Zeichen. Das damit installierte Kaufsignal ist jedoch noch etwas wackelig. Chevron muss es nun darum gehen, sich entscheidend von dieser Zone zu lösen. Im besten Fall kommt es zu einer raschen Ausdehnung der Bewegung in Richtung 170 US-Dollar / 173 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 173 US-Dollar würde mit Blick auf die Oberseite eine Neubewertung notwendig machen. Rücksetzer sollten in der aktuellen Phase idealerweise auf 160 US-Dollar begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 150 US-Dollar.“

Der Weg auf der Oberseite blieb der Aktie verstellt. Die wichtige Widerstandszone 170 US-Dollar / 173 US-Dollar wurde nicht erreicht, geschweige denn unter Druck gesetzt. Stattdessen mischten sich vor dem Hintergrund der konsolidierenden Aktienmärkte Gewinnmitnahmen in das Handelsgeschehen bei Chevron. Seitdem steht die wichtige Unterstützung um 160 US-Dollar im Fokus.

Mit Blick auf die kommenden Handelstage muss es das erklärte Ziel sein, die Zone um 160 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Sollte das Unterfangen nicht gelingen, würde die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung um 150 US-Dollar in den Fokus rücken. Deren Bruch würde wiederum eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Kurzum. Die Erholung, die Ende Juli / Anfang August zu beobachten war, hat ihr Momentum eingebüßt. Noch ist der Rücksetzer nicht als bedrohlich einzustufen, dennoch ist Vorsicht geboten. Ein Bruch der 150 US-Dollar würde die Karten auf der Unterseite neu mischen.