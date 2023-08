Neue flexgold-App: Sekundenschnell direkt physisches Gold ohne Zwischenhändler kaufen

Zürich (ots) -



- Mit der neuen flexgold-App des mehrfach ausgezeichneten Edelmetallunternehmens SOLIT können Anleger selbst rund um die Uhr Edelmetalle kaufen, einlagern, nach Hause liefern lassen oder verkaufen - wann immer der Goldkurs gerade günstig ist.



Gold ist eine attraktive, langfristig stabile Anlageklasse, die Sicherheit und finanzielle Freiheit gibt. Mit der neuen App flexgold der schweizerischen SOLIT Gruppe können Anlegerinnen und Anleger ab einem Euro einfach und sicher digital Gold kaufen - und kommen zudem physisch in den Besitz des Edelmetalls. Entweder wird das Gold in der Schweiz im Zollfreilager in Embrach gelagert oder man kann es sich nach Hause schicken lassen. flexgold verbindet die einfache und günstige Investition in physische Edelmetalle sowie deren hochsichere Lagerung mit der bequemen und maximal flexiblen Abwicklung per App. "Gold ist seit Jahrtausenden ein Wertspeicher und Inflationsschutz und eine gute Ergänzung des Portfolios", so Robert Vitye, CEO und Gründer von SOLIT. "Als alternative Währung bringt es dem Anleger auch ein Stück zusätzliche finanzielle Freiheit. Da passt es, dass wir als Schweizer Unternehmen eine App launchen, die dem User noch mehr persönliche Unabhängigkeit schenkt."