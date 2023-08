STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UL6BNZ) Der Online-Riese Amazon muss den Abgang seines Gerätechefs Dave Limp verkraften. Wie Amazon-CEO Andy Jassy am Montag in einer Mail bekannt gab, verlässt Limp, der die Geräte-Sparte seit 2010 leitete, den Konzern am Jahresende. Ein Nachfolger soll in den nächsten Wochen präsentiert werden. Zu den bekanntesten Produkten der Geräte-Sparte gehören die Echo-Geräte sowie der Kindle. Die Amazon-Aktie verliert seit Bekanntwerden des Abgangs ca. 3 % und kostet derzeit 134,82 US-Dollar. Anleger nutzen den Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf den Tech-Giganten ein. 2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MB4XKM)

Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall ist nach dem Verlust einiger Aufträge, unter anderem aus Australien und Polen, weiter auf Konsolidierungskurs. In der letzten Woche ging es um beinahe 8 % nach unten. Auch heute steht ein Minus von 0,76 % bei 247,90 Euro auf der Kurstafel. Stuttgarter Derivateanleger handeln rege einen Call-Optionsschein auf Rheinmetall. 3. Knock-out-Put auf DAX (WKN SW0W1L)

Die Knock-out-Anleger konzentrieren sich aktuell auf den DAX und handeln vor allem Puts eifrig. Enttäuscht zeigen sich die Marktteilnehmer von der gestrigen Veröffentlichung des Fed-Protokolls. Die Anleger erhofften sich Signale für eine Zinspause, die Hoffnungen erfüllten sich jedoch nicht. In der Folge geht es für den DAX aktuell um 0,25 % nach unten.

Euwax Sentiment Index

Nachdem das Fed-Protokoll die Erwartungen der Anleger auf eine Zinspause nicht erfüllte, ging es für den DAX kurz nach Handelsbeginn bis auf 15.674 Punkte nach unten. In der Folge konnte sich der deutsche Leitindex wieder berappeln und notiert am Mittag bei 15.750 Punkten noch mit 0,25 % im Minus. Die Stimmung unter den Anlegern trübte sich jedoch im Handelsverlauf weiter ein. Lag der Euwax Sentiment zu Handelsbeginn noch im positiven Bereich, stehen derzeit -21 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube

Disclaimer:

