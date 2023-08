Dem gegenüber stand aber an der Nasdaq Applied Materials mit einem Plus von 1,5 Prozent. Der Chipindustrieausrüster gab starke Prognosen für das laufende vierte Geschäftsquartal ab. Aktien aus der Chipindustrie konnten davon aber nicht profitieren. Die Titel des Branchenriesen Nvidia fielen um 3,3 Prozent.

Aktien von chinesischen Konzernen, die in New York an der Nasdaq gelistet sind, gerieten einmal mehr unter Druck: Die Titel der chinesischen Internetkonzerne Baidu und Alibaba verloren bis zu 3,8 Prozent. Sehr schwach zeigten sich auch die US-Internet-Riesen Meta und Alphabet mit Einbußen von bis zu drei Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen knüpfen am Freitag an ihre Verlustserie der vergangenen Tage an. Die Anleger befürchten weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed und schauen mit wachsender Sorge auf die Wirtschaft in China - vor allem wegen der sich dort zuspitzenden Immobilienkrise. Für die wichtigsten New Yorker Indizes läuft es derzeit auf den vierten Verlusttag in Folge hinaus.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer