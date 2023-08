Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.08.2023

Kursziel: 18,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA), Miguel Lago Mascato



ESG Call und jüngster Newsflow unterstreichen hohen ökologischen Impact von Wolftanks Geschäftsmodell



Wir haben gestern mit Wolftanks CEO Dr. Peter Werth einen ESG Call über CONNECT durchgeführt, in dem umfassend über die Nachhaltigkeitsstrategie und -KPIs der Gruppe berichtet wurde. Kurz zuvor gab das Unternehmen darüber hinaus die Einführung seiner innovativen Tanksanierungstechnologie in einem neuen Wachstumsmarkt bekannt.



Neuer Rechtsrahmen ermöglicht ab sofort Erschließung des brasilianischen Marktes: Eine neue Norm für die Lagerung von entzündlichen und brennbaren Flüssigkeiten (NBR 16619) erlaubt in Brasilien für bestehende unterirdische Tankanlagen von nun an die Umwandlung von einwandigen in doppelwandige Tanks, was durch den Einsatz des patentierten DOPA-Systems von Wolftank ermöglicht wird. Die Gruppe ist bereits seit 2020 vor Ort mit der Tochter Wolftank Latinoamérica aktiv und rollt nach ersten erfolgreichen Pilot-Projekten die DOPA-Beschichtungslösung nun flächendeckend für ein führendes südamerikanisches Energieunternehmen aus. Das signifikante Marktpotenzial zeigt sich darin, dass in Brasilien rund 42.000 Tankstellen mit ca. 147.000 unterirdischen Tanks existieren, die sich mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren i.d.R. dem Ende ihrer Lebensdauer nähern. In den kommenden fünf Jahren sollen im Markthochlauf rund 3.000 dieser Tanks saniert werden.



Carbon Handprint von mehreren Tausend Tonnen CO2: Wolftanks marktführende Stellung im Bereich Tanksanierung fußt auf mehr als dreißig Jahren Erfahrung und mehr als 25.000 sanierten Tanks. Durch den Einsatz der DOPA-Technologie werden die Tanks u.a. mittels Epoxidharzen wieder in einen neuwertigen Zustand versetzt, sodass kein zeit-, kosten- und ressourcenintensiver Austausch erfolgen muss. Nach Angaben Wolftanks lassen sich so allein durch die Vermeidung der Produktion von Stahl für die zunächst 3.000 avisierten Tanks in Brasilien insgesamt über 7.500 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Dies entspräche mehr als dem zehnfachen Wert, den Wolftank für das Segment Industriebeschichtungen aus der vermiedenen Stahlproduktion für das Gesamtjahr 2022 ausgewiesen hat (715,1 Tonnen CO2). Dass das Segment im letzten GJ damit zugleich rund 8,5 Mio. Euro bzw. 13% zum Konzernumsatz beisteuerte, verdeutlicht u.E. auch die enorme wirtschaftliche Tragweite der Erschließung des brasilianischen Marktes für Wolftank.



Hohe Relevanz für Umweltziele: Wolftanks größter Hebel bezüglich der Dekarbonisierung liegt jedoch im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien, das in 2022 in Summe für 98% der erzielten CO2-Einsparungen von ca. 57.000 Tonnen verantwortlich zeichnete. Über alle drei Segmente hinweg zahlt das Geschäftsmodell neben dem Klimaschutz aber auf vier der fünf weiteren Umweltziele der EU-Taxonomie positiv ein (Schutz von Wasser- und Meeresressourcen; Übergang zur Kreislaufwirtschaft; Vermeidung von Umweltverschmutzung; Schutz von Biodiversität und Ökosystemen), wie der CEO im ESG Call darlegte.



Fazit: Wolftanks Geschäftsmodell erzielt in der Breite einen hohen ökologischen Impact und dürfte in den kommenden Jahren von diversen strukturellen Treibern erheblich profitieren. Bei Ausschöpfung des vollen Potenzials sollten sich unsere Prognosen als zu konservativ erweisen, bis auf Weiteres aber bestätigen wir diese ebenso wie Kursziel und Rating.





