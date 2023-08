Telekom-Tochter T-Mobile US streicht Tausende Stellen

BELLEVUE (dpa-AFX) - T-Mobile US will Tausende Arbeitsplätze im ganzen Land streichen und unter anderem durch Künstliche Intelligenz ersetzen. Damit folgt die Deutsche-Telekom-Tochter dem branchenweiten Trend, bei dem Telekomunternehmen verstärkt auf ihre Kosten achten. Die Manager liebäugeln dabei mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Für die T-Mobile-Aktie ging es nach Bekanntwerden des Stellenabbaus um rund 1,4 Prozent bergab, die Telekom-Scheine verloren geringfügig.

Knapp 5000 Stellen vor allem in Organisationsbereichen seien betroffen, teilte T-Mobile US am Donnerstag mit. Das seien etwas weniger als sieben Prozent der Gesamtbelegschaft. Arbeitsplätze im Einzelhandel und in der Kundenbetreuung seien nicht betroffen. Bei der Rationierung gehe es vor allem um Doppelbesetzungen und Stellen, bei denen sich die Prozesse veränderten oder die nicht im Fokus des Unternehmens stünden. Auch will T-Mobile-Chef Mike Sievert weniger mit externen Kräften arbeiten.