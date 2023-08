Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85650 (0,85653) britische Pfund, 157,96 (157,28) japanische Yen und 0,9562 (0,9524) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1920 Dollar gehandelt. Das waren rund 5 Dollar mehr als am Mittwoch./jcf/jsl/he

Trotz der schwachen Daten zur US-Konjunktur vom Mittwoch sei das Gros der Analysten weiter überzeugt von der Stärke des Dollar, sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Broker Activtrades. "Nur wenige erwarten von Jackson Hole Hinweise, die auf ein Ende des geldpolitischen Straffungskurses der Federal Reserve hindeuten." An diesem Donnerstag beginnt dort das geldpolitische Symposium. Am Freitag werden Reden von US-Notenbankchef Jerome Powell und von EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet, von denen sich Marktbeobachter Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik erhoffen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0842 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Fachleute rechnen damit, dass vor den Reden wichtiger Notenbanker am Freitag weiterhin wenig Bewegung am Devisenmarkt herrschen dürfte. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0840 (Mittwoch: 1,0805) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9225 (0,9255) Euro.

