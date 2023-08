WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach leichten Gewinnen im Handelsverlauf moderat im Minus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX gab 0,15 Prozent auf 3094,07 Punkte ab. Auch an den europäischen Leitbörsen trübte sich die Stimmung ein, nachdem die Wall Street im Frühhandel Kursverluste gezeigt hatte. Im Technologiebereich sorgte der US-Tech-Riese Nvidia mit überraschend starken Zahlen aber für gute Stimmung.

Die Entscheidung über die weitere Richtung an den Börsen könnte nun im US-amerikanischen Jackson Hole fallen. Dort begann an diesem Donnerstag das jährliche Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis werde ein Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag, hieß es von der Commerzbank. Anleger hoffen auf Hinweise, ob der künftige geldpolitische Kurs der Währungshüter noch weitere Zinserhöhungen bringen wird.