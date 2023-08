Börsenmanöver bei AMC: Das müssen Anleger jetzt wissen

Seit dem 14. August wussten Anleger, was passieren würde: Die US-amerikanischen Kinokette AMC Entertainment hat gestern einen umgekehrten Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchgeführt. Für Anleger bedeutet das: 100 AMC-Titel dürften gestern im Laufe des Tages zu zehn Titeln im Portfolio geworden sein. Zusätzlich wandelt das Unternehmen heute mehrere stimmlose Vorzugsaktien in AMC-Stammaktien um, um Arbitragehandel zwischen den beiden Aktien zu verhindern. Von dem Börsen-Manöver erhofft sich der angeschlagene Konzern Kapitalerhöhungen in der Zukunft.

Doch das stößt am Markt nicht gerade auf Begeisterung. In der Ein-Wochen-Perspektive verlor die Aktie rund 60 Prozent an Wert. Rein rechnerisch hat es nach dem Split zwar zunächst den erwarteten Kurssprung gegeben – dieser katapultierte den Titel am Donnerstag auf einen Kurs von knapp 20 US-Dollar, ausgehend von rund zwei US-Dollar vor dem Split. Doch tatsächlich befindet sich die Aktie im freien Fall: Bereits heute notiert das AMC-Papier fast ein Viertel niedriger bei 15,02 US-Dollar.