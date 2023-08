in der Konsolidierung

In unserer letzten Kommentierung zum Arca Oil Index von Ende Juni hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile steht der Kursbereich um 1.600 Punkten im Fokus des Handelsgeschehens. Der […] Chart (wir haben einen 2-Jahres-Chart auf Tagesbasis bemüht) verdeutlicht zudem, dass die Risiken auf der Unterseite noch immer nicht gebannt sind, denn eine fallende Dreiecksformation (orange dargestellt) sollte in der Regel zur Vorsicht mahnen. Der kurzfristige Abwärtstrend stellt hierbei die obere Begrenzung des Dreiecks dar. Die Horizontalunterstützung im Bereich von 1.600 Punkten entsprechend die untere. Die aktuelle Situation lässt sich auf die schlichte Frage zusammendampfen: Wer wird sich letztendlich durchsetzen – Abwärtstrend oder Unterstützung? […] Gelingt es dem Arca Oil Index hingegen, den Abwärtstrend zu knacken, wird es spannend. Im besten Fall entwickelt sich dann sofort entsprechendes Aufwärtsmomentum und der Index kann schnell in Richtung 1.800 US-Dollar laufen. Allerdings ist die Gefahr von Fehlsignalen bei der Auflösung des Dreiecks nicht unerheblich. […]“.

Mittlerweile sind einigen Handelstage und –wochen vergangen. Der Index konnte damals die Unterstützung um 1.600 Punkte erfolgreich verteidigen. Robuste Ölpreise und Aktienmärkte gaben dem Arca Oil Index schließlich die notwendigen Impulse, um das beschriebene fallende Dreieck über die Oberseite – und damit eigentlich regelkonträr - zu verlassen. Das frische Kaufsignal entfaltete auch gleich seine Wirkung. Der Index kam ins Laufen.

Das damals von uns für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel von 1.800 Punkten wurde schnell erreicht. Der Index konnte auch diese charttechnische Hürde überwinden. Die Tür in Richtung des zentralen Widerstandsclusters 1.900 Punkte / 1.950 Punkte öffnete sich.

Derzeit befindet sich der Arca Oil Index in einer Konsolidierung. Die Gewinnmitnahmen führen ihn mittlerweile in Richtung 1.800 Punkte. Ein Rücksetzer unter die 1.800 Punkte wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag für den Arca Oil Index. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, bedarf es eines deutlichen Sprungs über die Zone 1.900 Punkte / 1.950 Punkte.