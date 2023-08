Spannung steigt.

Brent C.O. verpasste es zuletzt, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ein Ausbruch über die markante Widerstandszone 87 US-Dollar / 88 US-Dollar blieb dem Ölpreis verwehrt. Stattdessen setzten Gewinnmitnahmen ein.

In der aktuellen Phase muss Brent C.O. aufpassen, nicht weiter den Kontakt zur Zone um 87 US-Dollar zu verlieren.

Unter fundamentalen Aspekten waren unter anderem die zuletzt veröffentlichten Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 18.08 von Interesse. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 18.08. mit 433,5 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang um knapp 6,1 Mio. Barrel verzeichnet. Der Markt hatte im Vorfeld mit einem etwas geringeren Rückgang gerechnet. Der Gesamtbestand in Höhe von 433,5 Mio. Barrel liegt um knapp 2 Prozent unter für diesen Zeitpunkt im Jahr zu verzeichnendem Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Zudem gab die EIA die Ölförderung in den USA für die Woche zum 18.08. mit 12,8 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche (12,7 Mio. bpd) auf einem etwas höheren Niveau liegend an.

Unter fundamentalen Aspekten richten sich die Blicke bereits auf die kommende Handelswoche. Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass in der nächsten Woche eine Vielzahl relevanter Konjunkturdaten zur Veröffentlichung ansteht. Vor allem die chinesischen und US-amerikanischen Daten dürften hierbei im Fokus des Ölmarktes stehen.

Brent C.O. atmet aktuell durch. Der Preis hat den kurzfristigen Aufwärtstrend (rot dargestellt) verlassen. Damit könnte es nun zu weiteren Abgaben kommen. Ein erneutes Abtauchen unter die 78 US-Dollar ist nicht auszuschließen. In diesem Fall würde es zum Wiedereintritt in die ehemalige Handelsspanne 78 US-Dollar / 72 US-Dollar kommen, die das Geschehen zuvor bestimmte und letztendlich auch den Boden für die jüngste Aufwärtsbewegung in Richtung 87+ US-Dollar bereitete.

Kurzum. Brent C.O. war zuletzt Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Um bereits die obere Trendwende auszurufen, ist es aus unserer Sicht allerdings noch verführt. Ein Rücksetzer unter die 81,5+ US-Dollar oder gar unter die 80 US-Dollar würde dieses Szenario jedoch weiter befeuern.