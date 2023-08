WARBURG RESEARCH stuft FIELMANN AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Optikerkette sei im zweiten Quartal stark gewachsen, was vor allem auf eine Erholung im deutschsprachigen Raum (DACH) zurückzuführen sei, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Fielmann sei auf gutem Weg, die Margen im laufenden Jahr solide zu steigern. Das Ziel für 2025 allerdings sei sehr ambitioniert, vor allem da die operative Gewinnmargen in Italien und den USA deutlich unter dem Niveau der DACH-Region lägen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 43,68EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Thilo Kleibauer

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m