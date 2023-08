In Moskau schloss der RTS-Index mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 1057,97 Punkte./kat/kve/APA/gl/he

Am Warschauer Handelsplatz kletterte der Wig 20 um 1,94 Prozent auf 2039,32 Punkte nach oben. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,50 Prozent auf 68 721,61 Zähler. Aktien aus der Bergbaubranche konnten zulegen: JSW führten mit plus 9,7 Prozent die Gewinnerliste an und KGHM Polska gewannen 2,7 Prozent. Auch Bankenwerte zeigten sich fester: Bank Pekao gewannen 2,9 Prozent, mBank stiegen um 3,2 Prozent und PKO Bank Polski zogen um 2,2 Prozent an.

An der Budapester Börse sank der ungarische Aktienindex Bux um 0,22 Prozent auf 56 787,05 Punkte. Umsatzstärkste Titel waren OTP , die mit einem Plus von 0,03 Prozent schlossen. Opus fielen dagegen um 1,7 Prozent. Mol gaben um 0,9 Prozent nach. Magyar Telekom gewannen 0,8 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag ohne einheitliche Richtung geschlossen. Während es in Moskau und Warschau im Einklang mit den wichtigsten europäischen Märkten deutlich nach oben ging, gab es in Prag und Budapest leichte Kursverluste.

