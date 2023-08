JEFFERIES stuft About You auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für About You von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die stark verbesserte Profitabilität im ersten Geschäftsquartal zeige, dass sich die vom Wachstum auf die Kosten verlagerte Fokussierung des Online-Modehändlers funktioniere, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden Jahre leicht nach oben./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 18:28 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABOUT YOU Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 6,015EUR gehandelt.