China: Werden Alibaba und Tencent jetzt zu echten Value-Perlen?

Die Zeiten von atemberaubenden Wachstumsraten in China scheinen vorerst der Vergangenheit anzugehören. Industrie und Einzelhandel in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wachsen langsamer - nach Jahren des rasanten Wachstums gerät der Konjunkturmotor ins Stottern. Hinzu kommt die Krise im Immobiliensektor und steigende Arbeitslosigkeit.

Das zeigt sich auch deutlich am Aktienmarkt. Der MSCI China Index ist in diesem Jahr um mehr als sieben Prozent gefallen, während US-Aktien und europäische Indizes gestiegen sind. "In wirtschaftlich schwierigen Zeiten neigen Investoren zu niedrig-bewerteten Value-Aktien mit soliden Cashflows und Dividenden. Das beobachten wir in China bereits seit dem letzten Jahr", so He Xi, Portfolio-Manager des Nous Capital China Value Fund, gegenüber dem Wall Street Journal (WSJ).