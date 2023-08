Fünf Aktien, um die 'Magnificent Seven' zu schlagen

Die Rallye an den Aktienmärkten im ersten Halbjahr wurde vor allem von sieben großen Techwerten angetrieben, den "Magnificent Seven": Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Diese Titel haben in diesem Zeitraum gewaltige Kursgewinne verzeichnet und den großen Indizes der Wall Street wider Erwarten deutliche Gewinne beschert. Genau diese Unternehmen sollten jetzt lieber gemieden werden, sagt Hannah Gooch-Peters von dem Vermögensverwalter Sanlam Investments, im Interview mit CNBC.

"Wir hätten nicht so gut abgeschnitten wie im letzten Jahr, wenn wir dem Trend folgen würden", erklärt sie. "Wir sind auch keine Contrarian-Investoren. Wir konzentrieren uns bei allem, was wir tun, auf einen bewertungsbasierten fundamentalen Rahmen."