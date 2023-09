Tuya Smart Smart präsentierte IoT-Anwendungen mit führenden Unternehmen auf dem Tuya-Tag auf der IFA 2023, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten

NEW YORK, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein globaler IoT-Entwicklerdienstleister, begann gestern offiziell seine Präsentation auf der IFA 2023 mit dem Thema „Förderung von kohlenstoffarmer Lebensweise mit IoT". Tuya Smart brachte IoT-fähige Software- und Hardwarelösungen für Energiemanagement, intelligente Geschäftslösungen und andere Bereiche mit und inspirierte innovative Entwicklungsdialoge für inländische und ausländische Unternehmen, um Produkte und Geschäftsmodelle mit energieeffizienten Vorteilen zu schaffen.

Als eine der weltweit führenden Messen für Unterhaltungselektronik und Haushaltswaren ist die IFA seit langem der wichtigste Ort für Hersteller und Lieferanten von Unterhaltungselektronik aus der ganzen Welt, um neue Produkte und Technologien auszustellen." Als „alter Freund" der IFA, widmet sich Tuya der Bereitstellung von „KI+IoT" und anderen Multi-Technologie-Lösungen für die Teilnehmer durch sein tiefes Verständnis der europäischen und internationalen Markttrends, um die Probleme anzugehen, die sowohl in der Produktion als auch im täglichen Leben auftreten."

Nach den jüngsten Statista-Schätzungen wird die Penetrationsrate des intelligenten Energiemanagements in europäischen Haushalten von 7,4 % im letzten Jahr auf 30,4 % bis 2027 steigen. Das enorme Marktpotenzial für vor- und nachgelagerte Kunden in der Energiebranche wird nicht nur neue Wachstumsrunden vorantreiben, sondern auch große Unternehmen ermutigen, zusammenzuarbeiten, um ein umweltfreundliches, gesundes und nachhaltiges Entwicklungsmodell zu schaffen und schnell CO2-Neutralität und Nettoemissionen zu erreichen.

In diesem Zusammenhang zogen die energiesparenden Vorteile der Smart-HVAC-Lösung und des Smart-Home-Energiemanagementsystems von Tuya eine große Anzahl von Besuchern an, die am Eröffnungstag der IFA 2023 mehr erfahren wollten. Am 2. September lud Tuya auch Führungskräfte und leitende Angestellte aus den Bereichen Smart Travel, Smart Homes und anderen Industrien ein, sich am „Tuya-Tag" zu versammeln. Dort präsentierte das Unternehmen den Teilnehmern weitere wichtige IoT-Anwendungen, wie intelligente Haushaltsgeräte, intelligente Mobilität und Smart Homes, die eine Schlüsselrolle bei der Realisierung von Energieeinsparungen, der Reduzierung von Emissionen und der Entwicklung einer nachhaltigen Zukunft spielen.