Mit welchen Aktien ein Börsenprofi für ein Jahrzehnt der Inflation vorsorgt

Immer mehr alarmierende Anzeichen einer anhaltenden Geldentwertung lassen die Investoren aktuell aufhorchen, aber einer der Top-Anleger an der Börse hat dafür bereits vorgesorgt. William Smead, Chief Investment Officer von Smead Capital Management, rechnet damit, dass die Phase der hohen Inflation ein ganzes Jahrzehnt andauern kann. Mit welcher Strategie er sich dagegen abgesichert hat, verriet er Marketwatch: "Wir besitzen Aktien von Unternehmen, die sicher vor Geldentwertung sind, wie Öl-, Gas- und ausgewählte Immobilienaktien".

Die jüngsten Entwicklungen auf dem US-Aktienmarkt zeigen die Auswirkungen der Inflationsangst, nachdem die ISM-Daten für den August den achten Monat in Folge ein Wachstum im Dienstleistungssektor aufzeigen. Dies führte dazu, dass die Renditen von Staatsanleihen unterschiedlicher Laufzeiten anstiegen. Hinzu kommt der zuletzt sprunghaft angestiegene Ölpreis. Dies alles hat Spekulationen auf eine mögliche Zinserhöhung der Federal Reserve zum Jahresende hin verstärkt.

Smead betont, dass der Markt immer noch die Rückkehr der Inflation unterschätzt. Am Aktienmarkt wird derzeit eine Abnahme der Inflation eingepreist", sagt Smead. "Leider behindert die Regierung jedoch eine höhere Produktion fossiler Brennstoffe, wir sollten uns also auf eine längere Phase mit hohen Ölpreisen vorbereiten."

Aufgrund der höheren Gehälter könnten wir einen Inflations-Teufelskreis aus steigenden Kosten und sinkender Nachfrage sehen, wie wir das zuletzt in den 1970er Jahren hatten, erläutert er. Vor diesem Hintergrund erwartet Smead, dass im Laufe der Zeit die Kurs-Gewinn-Verhältnisse von Wachstumsaktien sinken werden.

Darüber hinaus sagt Smead einen Bau-Boom aufgrund der Inflation voraus, da die Nachfrage nach Wohnungen hoch bleibt und zu viele Menschen mit einem Immobilienwunsch einem zu geringen Angebot gegebenüberstehen.

Smead ist der leitende Portfoliomanager des Smead Value Fund und investiert neben den oben genannten Aktien auch in amerikanische Großkonzerne wie Occidental Petroleum, Merck & Co. und American Express.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

