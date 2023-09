STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen Schwache Wirtschaftsdaten im Euro-Raum und eine weiterhin erhöhte Inflation lassen die Unsicherheit der Anleger hinsichtlich der weiteren Zinspolitik der EZB bestehen. Lange müssen sie allerdings nicht mehr warten, bis Klarheit herrscht. In der kommenden Woche steht die nächste EZB-Sitzung auf dem Tableau, in der Folgewoche trifft sich dann die Fed. Gute US-Wirtschaftsdaten lassen derzeit Raum für weitere Zinsschritte seitens der Fed. Der Euro-Bund-Future fällt diese Woche von seinem Hoch der Vorwoche bei 133,34 Prozentpunkten auf aktuell 131,05 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steigt diese Woche von 2,52 % auf 2,64 %. Ebenfalls nach oben geht es für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Diese notierte in der Vorwoche bei 2,634 %, aktuell rentiert sie mit 2,774 %.

Anlegertrends

US-Anleihe bis 2033

Die USA nehmen über eine Anleihe (WKN A3LLWD) frisches Kapital in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar auf. Bis zur Fälligkeit am 15.08.2033 wird ein Kupon in Höhe von 3,875 % gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmalig am 15.02.2024. Handelbar ist diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Fitch erhält die USA ein AA+ Rating.