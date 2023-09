Zoomlion arbeitet mit dem Lao Ministry of Agriculture and Forestry zusammen, um gemeinsam das Lao Agricultural Machinery Standard System zu entwickeln

Zhan Chunxin, Vorsitzender und CEO von Zoomlion, bedankte sich herzlich für das tiefe Vertrauen, das ihnen das Lao Ministry of Agriculture and Forestry entgegenbringt. Er betonte, dass Zoomlion mit Laos Experten zusammenarbeiten wird, um gemeinsam ein standardisiertes, wissenschaftliches laotisches (Laotian) Landmaschinensystem zu entwickeln und die gegenseitige technische Integration, die Anerkennung von Normen und den industriellen Nutzen zu fördern, um mehr Wert für das nachhaltige Wachstum der Landmaschinenindustrie beider Länder zu schaffen.

Neben den übereinstimmenden Bedürfnissen und Stärken haben beide Einrichtungen bereits in der Vergangenheit intensiv in der Landwirtschaft zusammengearbeitet und damit eine solide Grundlage für diese vertiefte Partnerschaft geschaffen. Es ist bekannt, dass Zoomlions Landmaschinen 2021 auf den laotischen (Laotian) Markt kamen. Im Jahr 2022 spendeten sie Laos spezielle Maschinen wie Setzlingszüchter, Umpflanzmaschinen und Traktoren. Im vergangenen Februar eröffnete Zoomlion sein Vorzeigegeschäft für Landmaschinen in Vientiane und baute schrittweise ein umfassendes Servicesystem auf, das Vertrieb, Benutzerschulung, Ersatzteilversorgung, Kundendienst und Finanzierungsleasing umfasst.

Im Bereich der Normung verfügt Zoomlion über umfangreiche Erfahrungen. Allein in China hat das Unternehmen 455 nationale und industrielle Normen überarbeitet und festgelegt. Im Jahr 2012 übernahmen sie das Secretariat des International Organization for Standardization's Crane Technical Committee und haben bis heute die Überarbeitung und Erstellung von 23 internationalen Normen geleitet und daran mitgewirkt.

Als globaler Vorreiter in der Herstellung von High-End-Ausrüstung verfügt Zoomlion über fundiertes Know-how in Forschung und Entwicklung sowie über Fertigungskompetenz in Bereichen wie Landmaschinen. Die Produktpalette der Landmaschinen umfasst Maschinen für die Bereiche Trockenfeldbau, Reisanbau, Nutzpflanzenanbau und Nacherntebehandlung. Zoomlion ist das erste chinesische Unternehmen, das von den Vereinten Nationen als langfristiger Lieferant von Landmaschinen ausgezeichnet wurde und weltweit in über 60 Ländern hochwertige Geräte und Systemlösungen für die Bodenbearbeitung, das Anpflanzen, die Bewirtschaftung, die Ernte und die Trocknung liefert.

Es ist bekannt, dass es in Laos derzeit keine standardisierten Benchmarks für die Landmaschinenindustrie gibt. Die unterschiedliche Qualität der auf den laotischen (Laotian) Markt gelangenden Landmaschinenprodukte und die uneinheitlichen Unterstützungsdienste behindern das nachhaltige Wachstum des Landmaschinensektors in Laos.

CHANGSHA, China, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 5. September unterzeichneten Zoomlion und das Lao Ministry of Agriculture and Forestry in Vientiane, Laos, eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich der Normung. Beide Parteien werden die technologische und landwirtschaftliche Zusammenarbeit vorantreiben und den Austausch und das gegenseitige Lernen in Bereichen wie Normen für Landmaschinen, Agrartechniken und -praktiken, landwirtschaftliche Dienstleistungen und finanzielle Unterstützung ernsthaft fördern.

Zoomlion arbeitet mit dem Lao Ministry of Agriculture and Forestry zusammen, um gemeinsam das Lao Agricultural Machinery Standard System zu entwickeln

