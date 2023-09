Frisches Kaufsignal nährt Hoffnung

Und läuft. Chevron legte – angetrieben von der Gemengelage - in den letzten Handelstagen deutlich zu. Noch zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 11.08. sah das etwas anders aus.

Rückblick. In unserer damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Mit Blick auf die kommenden Handelstage muss es das erklärte Ziel sein, die Zone um 160 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Sollte das Unterfangen nicht gelingen, würde die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung um 150 US-Dollar in den Fokus rücken. Deren Bruch würde wiederum eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Kurzum. Die Erholung, die Ende Juli / Anfang August zu beobachten war, hat ihr Momentum eingebüßt. Noch ist der Rücksetzer nicht als bedrohlich einzustufen, dennoch ist Vorsicht geboten. Ein Bruch der 150 US-Dollar würde die Karten auf der Unterseite neu mischen.“

In der Folgezeit geriet die wichtige Unterstützung von 160 US-Dollar mehr und mehr unter Druck. Temporär ging es für die Aktie immer mal wieder darunter, doch der befürchtete Rücksetzer in Richtung 150 US-Dollar blieb aus. Chevron verlor nie den Kontakt zur 160er Zone.

Mit den anziehenden Ölpreisen im Rücken kam auch Chevron ins Laufen. Die Aktie löste sich von den 160 US-Dollar und übersprang hierbei den Widerstandsbereich um 166 US-Dollar. Dieses frische Kaufsignal nährt nun aus bullischer Sicht weitere Hoffnungen, muss sich aber erst noch bestätigen.

Kurzum. Das Kaufsignal könnte – so es sich bestätigt – das Handelsgeschehen in den kommenden Tagen bestimmen. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 172+ US-Dollar sollte nicht überraschen. Um das Momentum nicht zu verlieren, sollte es für Chevron nicht mehr unter die 160 US-Dollar gehen.