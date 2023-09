Aktie erreicht heiße Zone

Beim Blick auf den Chart des US-Ölgiganten bietet sich ein spannendes Bild. Der Ausbruch aus einer Handelsspanne hat frische Kräfte freigesetzt. Exxon Mobil hat mittlerweile eine eminent wichtige Zone erreicht…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Exxon Mobil hieß es am 09.08. „[…] Die Aktie oszilliert seit geraumer Zeit in einer Handelsspanne von 100 US-Dollar bis 109 US-Dollar. Die Oberseite der Range wird zudem noch von der 200-Tage-Linie verstärkt. Das macht die Aufgabe nicht unbedingt leichter. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 109 US-Dollar würde der Aktie zumindest die Chance offerieren, die Bewegung bis in den Bereich von 115 US-Dollar auszudehnen. Sollte es für Exxon hingegen unter die 100 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 96 US-Dollar gerechnet werden.“

Ein erster Versuch, die Range 100 US-Dollar bis 109 US-Dollar über die Oberseite aufzulösen, brachte noch keinen durchschlagenden Erfolg. Letztendlich überwand die Aktie dann doch den Widerstand. Die Tür in Richtung 115 US-Dollar öffnete sich.

Angetrieben von steigenden Ölpreisen erreichte Exxon Mobil schließlich den Kursbereich von 115+ US-Dollar. Die 115 US-Dollar stellen wiederum in Verbindung mit den 119+ US-Dollar den zentralen Widerstandscluster. Ein Ausbruch über die 119 US-Dollar würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen und Exxon Mobil auf neue Kurshöhen führen.

Kurzum. Nun gilt es. Es scheint nur ein kleiner Schritt zu sein, der den Durchbruch bringen könnte, doch es könnte ein schwerer werden. Die Widerstandszone 115 US-Dollar / 119 US-Dollar ist vermeintlich gut ausgebaut und könnte der Aktie das Leben schwer machen. Um das Momentum nicht aufs Spiel zu setzen, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 109 US-Dollar begrenzt bleiben.