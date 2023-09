Mit einem zweistelligen Kursplus reagierte gestern in Kanada die Aktie von Arctic Fox Lithium (CSE AFX / FSE: O5K) auf das Ergebnis einer Untersuchung der Lithiumprojekte des Unternehmens durch unabhängige Experten aus Australien. Denn diese bestätigte hohes Potenzial auf Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatite (LCT) auf den Liegenschaften Delta Lake und Kana Lake in der Region James Bay in Québec.



Quelle: Depositphotos

Arctic Fox Lithium hatte sich für diese umfassende Untersuchung seiner Liegenschaften die Dienste von Resource Potentials Pty Ltd. (Respot) gesichert. Respot hat seinen Sitz in Perth und ist auf die Planung geophysikalischer Vermessungen, Budgetierung, Auftragsvergabe, Datenerfassung und Qualitätskontrolle, Datenverarbeitung - Modellierung, Dateninversion, Datenintegration, Interpretation und Bohrlochausrichtung spezialisiert. Genau die Fähigkeiten also, die für eine Vermessung der Arctic Fox Lithium-Projekte benötigt werden.

Vielversprechende Ergebnisse aus Perth

Die Arbeiten wurden von Herrn John Sinnott, geleitet, einem leitenden Berater und Geophysiker bei Respot, und die unabhängigen Experten kamen unter anderem zu dem Schluss, dass die Projekte Delta und Kana Lake hohes Potenzial auf das Vorkommen von LCT-Pegmatiten aufweisen. Niedriger hingegen sei das Potenzial auf Pontax North, hieß es.

Wie Respot weiter ausführte, würden die Projektgebiete Delta Lake und Kana Lake ein günstiges regionales geologisches Umfeld mit von Osten nach Westen verlaufenden archäischen Grünsteingürteln und regionalen Verwerfungsstrukturen, ein günstiges Alter der Granitintrusionen, die den Grünstein umgeben, von etwa 2,65 Milliarden Jahren und die Nähe zu LCT-Pegmatitvorkommen und -lagerstätten aufweisen.

Darüber hinaus wurden zahlreiche, vorläufige Zielgebiete identifiziert, wobei die Experten sich auf frei verfügbare aeromagnetische und Fernerkundungsdaten sowie Gesteinsproben und geologische Kartierungsdaten aus SIGÉOM (einem vom Ministerium für natürliche Ressourcen und Forstwirtschaft von Québec öffentlich zugänglich gemachten Geoinformationssystem mit eindeutigem Raumbezug) stützten, um die potenzielle Pegmatite identifizieren.

Vielversprechend ist dabei auch, dass viele diese möglichen Pegmatit-Zielgebieten mit magnetischen Tiefs übereinstimmen. Das nämlich, heißt es in dem Bericht, deute an, dass mögliche Pegmatit-Intrusionen, die magnetischen Grünsteineinheiten durchqueren und sich in die Tiefe erstrecken.

Zudem bestätigt die Untersuchung von Respot auch, dass Arctic Fox Lithium mit seinen Explorationsaktivitäten auf dem richtigen Weg ist. Das Unternehmen von CEO Harry Chew führt unter anderem eine digitale LiDAR-Höhenvermessung, hochauflösende magnetische und radiometrische geophysikalische Vermessungen aus der Luft sowie geologische Oberflächenkartierung und Probenahmen durch, um nach LCT-Pegmatiten zu suchen und Bohrerziele zu generieren.

Fazit: Wie Ross Brown, Sonderberater des Boards von Arctic Fox Lithium zusammenfasste, kommen die regionale Geologie sowie die Geologie auf Projektebene sowie geophysikalische Daten zusammen und bestätigen das hohe Potenzial auf LCT-Pegmatite vor allem auf Delta Lake und Kana Lake. Arctic Fox verfügt ihm zufolge über zahlreiche, potenzielle granitische Pegmatit-Vorkommen mit unbekanntem Lithiummineralgehalt, die von staatlichen Geologen kartiert wurden und von denen viele zufällig niedrige magnetische Signaturen aufweisen. Was das Potenzial auf mögliche Ausdehnungen von Pegmatitgängen unter der Oberfläche in allen Projektgebieten andeute. Arctic Fox wird mit den geplanten Arbeiten auf dem Projekt und der LiDAR-Vermessung jetzt die Aufschlüsse dieser potenziellen Zielgebiete untersuchen. Wir sind gespannt auf die nächsten Informationen aus dem Feld und der Markt ist es offenbar auch, denn nach Veröffentlichung der Respot-Ergebnisse legte die Arctic Fox-Aktie gestern bei hohem Handelsvolumen um fast 12% zu.

