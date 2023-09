Fed wird die Zinsen nicht anheben, eher bald senken, sagen US-Top-Banker

Die US-Notenbank hat ihre Zinserhöhungen abgeschlossen und wird sie im nächsten Jahr wahrscheinlich um etwa einen Prozentpunkt senken, so die Chefvolkswirte einiger der größten Banken Nordamerikas.

Zwar werden die USA wahrscheinlich eine Rezession vermeiden, doch dürfte sich das Wirtschaftswachstum in den kommenden Quartalen deutlich verlangsamen, was die Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben und gleichzeitig die Inflation verringern werde, so die jüngste Prognose des Wirtschaftsberatungsausschusses der American Bankers Association (ABA).