EZB-Rat entscheidet knapp: Marktanalyse zur aktuellen Situation auf den Finanzmärkten

Die La Française Group hat eine Marktanalyse veröffentlicht, in der sie ihre Einschätzung zur aktuellen Situation auf den Finanzmärkten gibt. In Bezug auf die Zinssätze geht die Gruppe davon aus, dass der EZB-Rat in seiner September-Sitzung aufgrund des sich verschlechternden Wachstums keine Veränderungen vornehmen wird. Die Entscheidung wird knapp ausfallen, da die Marktbewertungen, das aktuelle Inflationsniveau und die steigenden Ölpreise berücksichtigt werden müssen. Die Erwartungen der Gruppe sind, dass der Einlagensatz bei 3,75 % und der Refi-Satz bei 4,25 % belassen werden. Die EZB wird weiterhin von Sitzung zu Sitzung über die Zinssätze entscheiden und Präsidentin Lagarde wird die Bedeutung der aktuellen Datenlage für die kommenden Sitzungen betonen. Die EZB wird betonen, dass sie die Leitzinsen für einen längeren Zeitraum im restriktiven Bereich belassen wird, um die Inflation dem 2 %-Ziel der EZB anzunähern. Es wird darauf hingewiesen, dass die Inflationsaussichten unsicher sind, aber die Risiken als ausgewogener eingeschätzt werden. Die EZB könnte signalisieren, dass sie über ein vorzeitiges Ende der Reinvestitionen in das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) diskutieren wird. Die Wachstumsraten für 2023 und 2024 werden aufgrund der schwächeren Nachfrage nach unten korrigiert, während das Wachstum für 2025 unverändert bleibt. Die Inflation wird für 2023 nach oben und für 2024 nach unten korrigiert. Insgesamt erwartet die Gruppe, dass die EZB trotz der Zinspause an ihrem allgemeinen Straffungskurs festhält. Die Marktanalyse von La Française Group zeigt auch, dass die Zinssätze seit 18 Monaten stetig steigen, aber die Anleiherenditen diese Erhöhungen ausgleichen. In China sind die makroökonomischen Daten enttäuschend, und das Land kämpft mit den anhaltenden Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt. Die Gruppe bleibt daher bei ihren Allokationen vorsichtig und weist auf das Risiko einer zweiten Inflationswelle hin.

Der VE-RI EQ.EUR/ CL R wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 90,48EUR gehandelt.