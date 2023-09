Neuer Anlauf! Gelingt es dieses Mal?

Unmittelbar vor der Leitzinsentscheidung der Fed wagt sich Platin aus der Deckung und lanciert einen (weiteren) Erholungsversuch. Der Rücksetzer vom Monatsanfang scheint erst einmal vergessen zu sein.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Platin an dieser Stelle hieß es Ende August: „[…] Im Juni sackte der Platinpreis schließlich unter die 900 US-Dollar. Dieses Niveau lockte jedoch Käufer an. Platin drehte nach oben ab und leitete daraufhin eine veritable Erholung ein. Im Bereich von 1.000 US-Dollar inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie war jedoch Schluss. Erneut geriet Platin unter Abgabedruck. Wieder ging es für Platin unter die 900 US-Dollar. In dieser Phase war es wichtig, dass es Platin immerhin gelang, die 870 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Erneut berappelte sich das Edelmetall und erreicht nun mit den 950 US-Dollar eine erste wichtige Widerstandsmarke. Die aktuelle Erholung steht somit vor einer möglichen Weichenstellung. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 950 US-Dollar würde dem Edelmetall die Tür in Richtung 1.000 US-Dollar öffnen. Ein Ausbruch über die 1.000 US-Dollar würde gar eine mögliche Doppelbodenformation ins Spiel bringen. Doch soweit ist es noch nicht. Eine Bewegung unter die 870 US-Dollar würde hingegen die aktuellen Bemühungen zunichtemachen.“



In der Folgezeit ging es hoch her – zumindest temporär. Platin knackte zunächst die 950 US-Dollar und ebnete sich damit den Weg in Richtung 1.000 US-Dollar. Bis auf wenige „Meter“ näherte sich das Edelmetall dieser eminent wichtigen Zone. Markante Horizontalwiderstände und nicht zuletzt die 200-Tage-Linie erwiesen sich jedoch als zu harte Nuss. Noch kurz vor dem Erreichen der 1.000 US-Dollar drehten Stimmung und Preis.

Der daraufhin folgende Rücksetzer nahm Fahrt auf. Platin erreichte rasch die zentrale Unterstützungszone 900 US-Dollar / 870 US-Dollar. Doch auch dieser Preisbereich hielt dem Preisdruck stand. Platin drehte nach oben ab und erreicht nun wiederum die 950 US-Dollar. Unterm Strich ist in den letzten Wochen also nicht sonderlich viel passiert. Das muntere Auf und Ab zeigt aber, dass „Leben“ im Markt ist.

Die zentralen Fragen lauten: Wie positioniert sich die Fed am morgigen Mittwoch (20.09.)? Wie reagiert der US-Dollar auf den anstehenden Notenbank-Termin?

Kurzum: Die Auswirkungen des morgigen Termins könnten immens sein. Negative Überraschungen könnten die Edelmetallpreise kräftig durcheinanderwirbeln und Platin womöglich unter die 870 US-Dollar zwingen. Positive Überraschungen könnten Platin hingegen einen Schub geben und das Edelmetall über die 1.000 US-Dollar führen. Aktuell ist es eher ein Stochern im Nebel. Aber womöglich klart die Sicht morgen auf…