Nun ist Obacht geboten!

In den letzten Handelstagen kam ConocoPhillips etwas zurück. Noch wirken die Gewinnmitnahmen nicht sonderlich bedrohlich, doch der Rücksetzer hat mittlerweile einen entscheidenden Preisbereich erreicht.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 14.09. hieß es unter anderem „[…] Nach dem Ausbruch über die 120 US-Dollar legte die Aktie weiter zu und erreichte den markanten Widerstandsbereich von 125 US-Dollar. Unter anderem liegt in diesem Bereich das markante Hoch aus dem Januar dieses Jahres. Im ersten Versuch scheiterte ConocoPhillips zwar, doch noch immer befindet sich die Aktie in unmittelbarer Reichweite zu den 125 US-Dollar. Wie könnte es nun weitergehen? Ein erfolgreicher Ausbruch über die 125 US-Dollar würde der Aktie die Tür in Richtung November-Hoch (135+ US-Dollar) öffnen. Ein Rücksetzer unter die 120 US-Dollar könnte hingegen weitere Abgaben in Richtung 115 US-Dollar provozieren.“

In der Folgezeit verstärkte ConocoPhillips zunächst den Druck auf die zentrale Widerstandszone um 125 US-Dollar. Der Aktie gelang es, den Deckel zu heben; zumindest kurzzeitig, denn der Vorstoß über die 125 US-Dollar erlangte keine Relevanz. Die Aktie konnte sich nicht entscheidend vom Ausbruchsniveau lösen. Und so wurde der Ausbruch wieder „eingefangen“.

Der verpasste Ausbruch löste Gewinnmitnahmen aus. ConocoPhillips kam in den letzten Handelstagen zurück und erreicht nunmehr den Kursbereich von 120 US-Dollar, der wiederum als wichtige Unterstützung fungiert.

Im besten Fall gelingt es ConocoPhillips, den Rücksetzer auf 120 US-Dollar zu begrenzen. Die Aktie würde so alle Trümpfe in der Hand behalten und könnte jederzeit wieder Vorstöße über die 125 US-Dollar lancieren. Ein Ausbruch über die 125 US-Dollar würde der Aktie wiederum weiteres Aufwärtspotential in Richtung 135+ US-Dollar eröffnen. Hier liegt das markante Hoch aus dem November 2022.

Sollte es hingegen zum Verlust der 120er Zone kommen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 115 US-Dollar drohen. Auch ein Durchmarsch in Richtung 110 US-Dollar wäre nicht ausgeschlossen.