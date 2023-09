Wie Anpassungsfähigkeit und Vision zum Triumph führen können

Ein beruflicher Neuanfang, der Weg in ein völlig neues Arbeitsumfeld, ist Herausforderung und Chance zugleich. Dies zeigt nicht nur die wachsende Zahl von Personen, die sich in Berufsfeldern wiederfinden, für die sie ursprünglich nicht ausgebildet wurden. Auch viele, die ein Unternehmen gründen, können als Quereinsteiger:innen betrachtet werden, insbesondere wenn ihr Geschäftsfeld nicht ihrem erlernten Beruf entspricht.

Wie kann also ein grundlegender beruflicher Wechsel gelingen? Welche Ressourcen und Fähigkeiten sind erforderlich, um sich in einer völlig neuen Branche oder unter veränderten Rahmenbedingungen als Arbeitskraft oder Unternehmer:in zu etablieren und zu behaupten?

Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit

Die schnelle Entwicklung von Technologien und Trends ist unaufhaltsam, und Unternehmen, die bei Innovationen zögern, laufen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten. Die deutschen Automobilkonzerne zeigen es eindrucksvoll: Ihr zögerlicher Umgang mit der Elektromobilität könnte ihnen jetzt zum Verhängnis werden. Während sie den Wandel verschlafen haben, sind Unternehmen wie Tesla und chinesische Unternehmen wie BYD, Nio, Wuling und Zeekr weit voraus. Wer den Trends nicht folgt, läuft Gefahr, abgehängt zu werden.

Lion Heuschkel von der Kingline GmbH, einem Unternehmen, das für seine Anpassungsfähigkeit bekannt ist, fasst seine Erkenntnisse zum Umgang mit Marktveränderungen wie folgt zusammen „Man muss sich bewusst machen, dass Wandel eigentlich ständig stattfindet. Vor allem wenn man als Unternehmer:in in seinem/ihrem Unternehmen richtigerweise nicht im operativen Tagesgeschäft positioniert ist, sondern im strategischen. Dann wird deutlich, wie gegenwärtig permanent die Veränderung ist, weil man sich, zu einem großen Teil, gerne mit nichts anderem beschäftigt.“

Heuschkel weiß aus eigener Erfahrung, dass in einem Unternehmen nicht nur die großen Themen im Vordergrund stehen: „Auch kleinere Themen, wie neue Workflows, zeitgemäße Softwares, neueste Technik, Gestaltung des Arbeitsumfelds, Art der Akquise, Kommunikation und Marketing, und viele andere. Alles ist im ständigen Wandel“.

Vor diesem Hintergrund gibt es erfreulicherweise positive Beispiele, die zeigen, dass Unternehmensgründungen und Branchenwechsel gelingen können. Dies belegen die Erfolgsgeschichten von Unternehmen wie Amazon, Sixt oder Facebook. Deren Gründer hatten keine oder nur geringe branchenspezifische Vorkenntnisse und konnten ihre Unternehmen dennoch zu Global Playern mit Milliardenumsätzen entwickeln.

Kingline Group: Ein Chamäleon unter der Unternehmen

Ursprünglich als Eventagentur gegründet, hat sie sich die Kingline Group im Jahr 2020 innerhalb von vier Wochen erfolgreich in den Medizinbereich gewandelt und innovative Produkte wie eigene FFP2-Masken und einen speziell zugelassenen Antigen-Schnelltest etabliert.

„Also ganz grundsätzlich - wenn du ein:e erfolgreiche:r Unternehmer:in sein willst, musst du immer in der Lage sein, dein Geschäftsmodell zu entwickeln. Dabei ändern sich Trends, Anforderungen, technologischer Stand, ökologische Ansprüche, Art der Kommunikation und vieles mehr, meist mehrmals, mindestens einmal pro Dekade, fundamental.“, erklärt Heuschkel, Mitbegründer der Kingline Group

Wie der Branchenwechsel gelingt

Die Notwendigkeit der Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen wurde besonders nach dem Ende der Pandemie deutlich, als Kingline sich erneut neu orientieren musste. Der logische Schritt war die Rückkehr zum ursprünglichen Veranstaltungsgeschäft und die Expansion in neue Geschäftsfelder. Heute ist Kingline in einer Vielzahl von Branchen tätig, unter anderem im Immobilien- und Energiesektor, und hat eine Partnerschaft mit dem renommierten Textilunternehmen von Laack GmbH geschlossen, um sich im Segment der medizinischen Arbeitskleidung zu positionieren.

Unternehmen und Arbeitnehmer:innen, die einen Branchenwechsel in Betracht ziehen, sollten mehrere Schlüsselfaktoren beachten, um den Wechsel zu erleichtern. Drei besonders relevante Faktoren werden im Folgenden erläutert.

Expertise als Weg zum Erfolg

Als wichtigste Grundlage für den Wechsel in eine neue Branche sieht Experte Lion Heuschkel ein exzellentes Fachwissen: „Eine fundierte Kenntnis des Markts ermöglicht es, die richtigen Entscheidungen für das eigene Business zu treffen. Wer Wissenslücken hat, sollte diese entweder selbst schließen oder durch den Aufbau eines geeigneten Netzwerks effektiv und schnell ausgleichen.“ Das Bewusstsein für und der Umgang mit eigenen Wissensdefiziten ist somit ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Connected Company

Ein weiterer Erfolgsfaktor beim Branchenwechsel ist ein umfangreiches und effizientes Netzwerk. Dieses sollte auch intern aufgebaut werden, um als Unternehmen erfolgreich neue Geschäftsfelder erschließen zu können. Insbesondere in komplexen Unternehmensstrukturen ist eine effektive strategische Arbeit nur möglich, wenn die einzelnen Unternehmensbereiche zwar auf ihr Kerngeschäft konzentriert sind, aber regelmäßig miteinander interagieren und kommunizieren.

Vision als Erfolgsmotor

Wer eine klare Vorstellung von der Zukunft hat, verfügt über einen unschätzbaren Kompass. In unbekannten Märkten ist eine zielsichere Orientierung unerlässlich, und nichts leitet so gut wie eine klar definierte Zukunftsvision. Um diese zu schärfen, muss man sich überlegen, wo man mit seinem Unternehmen in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren stehen will. Dabei sollte die Vision nicht nur die langfristigen Ziele definieren, sondern auch die strategische Ausrichtung präzisieren. Dazu gehört auch der ständige Wille zur Verbesserung. Lion Heuschkel formuliert es so: „Wir führen Prozesse dafür ein, dass sich fortlaufend mit der Weiterentwicklung des Unternehmens beschäftigt wird. Wichtig dabei ist, selbstreflektiert zu sein, wo das Unternehmen, im Vergleich zur Marktentwicklung, steht.“