Ein kurzes Update gab es jetzt von der kanadischen Goldgesellschaft Tembo Gold (WKN A2P9RS / TSXV TEM) in Bezug auf die Übernahme des vollständig genehmigten und produktionsreifen Tagebauprojekts Imwelo. Wie Tembo mitteilte, habe man die bedingte Zustimmung der Toronto Venture Exchange für den Deal erhalten und arbeite derzeit daran, die notwendigen Genehmigungen der Behörden in Tansania zu erlangen, um die Akquisition abzuschließen.

Vollständig genehmigtes und produktionsreifes Goldtagebauprojekt

Beim Imwelo-Projekt handelt es sich um ein Goldprojekt im Norden Tansanias, unmittelbar westlich der Goldmine Geita von Anglogold Ashanti. Das Projekt befindet sich im Besitz der tansanischen Tochtergesellschaft von LVG, Tanzoz Mineral Limited. Eine aktualisierte Vormachbarkeitsstudie wurde 2021 von der australischen Measured Group Pty Ltd. fertiggestellt, die Minenentwurf, Minenplanung, Zeitplanung, Reservenschätzung und Kostenberechnung umfasst.

Das Projekt unterliegt einer 2%igen Lizenzgebühr für einen früheren Eigentümer und ist für den Beginn des Minenbaus und der Produktion vollständig genehmigt. Die Projektressource umfasst sieben mineralisierte Standorte, die erbohrt wurden, und beinhaltet 42.000 Unzen Au mit einem gemessenen Gehalt von 3,15 g/t, 95.700 Unzen Gold mit einem angezeigten Gehalt von 1,95 g/t und 153.900 Unzen mit einem geschlussfolgerten Gehalt von 1,53 g/t für insgesamt 291.600 Unzen Gold.

Das Gold tritt in typischen Quarzgang-Scherlagerstätten auf, die sich für den Abbau im Tagebau eignen. Imwelo bietet nach Auffassung von Tembo ein beträchtliches ‘bluesky’ Potenzial. Die bisherigen Bohrungen reichten nur bis zu 80 Meter unter die Oberfläche, einige Bereiche wurden nicht erbohrt, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht zugänglich waren und die Erweiterungen der bekannten Mineralisierung sind sowohl entlang des Streichens als auch neigungsabwärts noch nicht untersucht. Es wird mit einer beträchtlichen Erhöhung der Ressource und letztendlich der Reserve gerechnet, was eine Ausweitung der Produktion und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine ermöglichen würde.

11,52 Mio. Dollar schwere Finanzierung kommt voran

In Verbindung mit der Imwelo-Akquisition hat Tembo eine verbindliche Absichtserklärung mit Taifa Mining über eine Teilfinanzierung in Höhe von 11.520.000 C$ (48.000.000 Aktien) abgeschlossen. Taifa, das dem tansanischen Tycoon Rostam Aziz gehört, ist das größte in lokalem Besitz befindliche Bau- und Bergbauunternehmen Tansanias und verfügt über prominente Partner wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti. Die Vereinbarung mit Taifa stärkt den wachsenden Einfluss von Taifa im tansanischen Bergbausektor und gibt Tembo einen lokalen Partner mit umfassender Erfahrung im Bergbau an die Hand. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird die Investition von Taifa in drei Phasen erfolgen.

Im ersten Schritt zeichnen Taifa oder mit der Gesellschaft verbundene Personen zunächst 16 Millionen Tembo-Aktien zu 0,22 CAD pro Aktie für einen Bruttoerlös von 3.520.000 CAD. Wie Tembo jetzt mitteilte, hat Taifa hat die erforderlichen Zeichnungsformulare ausgefüllt und eingereicht und ist nun dabei, die Zeichnungsgelder zu überweisen.

Nach Abschluss dieser Erstinvestition wird Tembo mit Taifa einen Vertrag über Bergbaudienstleistungen abschließen, in dem die Bedingungen festgelegt sind, unter denen Taifa Bergbaudienstleistungen für die Vorproduktion und die Produktion des Projekts erbringen wird. Diese Dienstleistungen werden zu wettbewerbsfähigen Bedingungen erbracht. TAIFA wird das Recht erhalten, ein Mitglied für das Tembo Board of Directors zu nominieren.

