1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MB1NMW) Die Aktie der Deutschen Telekom konnte sich dem Abwärtssog der letzten Tage im DAX nicht entziehen. Im Wochenvergleich notieren die Papiere der Bonner 3,7 % niedriger. Auch heute geht es nach unten, derzeit kostet eine Aktie des Telekommunikation-Konzerns 19,78 Euro und damit 0,7 % weniger als am Vortag. Der Abstand zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 26,58 Euro vergrößert sich somit auf 34,38 %. Anleger nutzen den Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein. 2. Discount-Call-Optionsschein auf IBM (WKN ME0LKE)

Der IT-Konzern IBM und der Cloud-Anbieter Salesforce möchten über eine neue Partnerschaft Unternehmen bei der Einführung und dem Einsatz von KI-Lösungen unterstützen. Ziel ist es, die Produktivität der gemeinsamen Kunden durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz zu steigern. Die IBM-Aktie kann heute um 0,16 % auf 143,47 US-Dollar leicht zulegen. Ein Discount-Call-Optionsschein auf das IT-Unternehmen wird an der Euwax nachgefragt. 3. Knock-out-Call auf MTU Aero Engines (WKN ME0PNC)

MTU ist als Partner des Triebwerkherstellers Pratt & Whitney von einem Wartungsrückruf der Triebwerke des Airbus A320neo betroffen. Die Mitte September bekannt gewordenen Probleme belasten MTU nach eigener Aussage um bis zu einer Milliarde Euro. Der Aktienkurs knickte in der Folge um 20 % ein. Zwei MTU-Vorstandsmitglieder stützen das Vertrauen und kaufen laut einer Pflichtmitteilung jeweils 200 Aktien zu. Die MTU-Aktie kann heute um 0,95 % auf 165,15 Euro zulegen. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Knock-out-Call auf die Münchener.

Die trübe Stimmung im DAX hält weiter an. Das deutsche Aktienbarometer versuchte sich im heutigen Vormittagshandel an einer Stabilisierung und streifte kurz die 15.300 Punkte. Gegen Mittag geht es jedoch wieder bergab, aktuell steht ein Minus von 0,15 % bei 15.240 Punkten auf der Kurstafel. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment hält sich mit +20 Punkten im positiven Bereich.

Jahresendspurt an den Börsen - das sollten Anleger beachten In gut drei Monaten ist das Börsenjahr 2023 schon wieder Geschichte. Wer hätte gedacht, dass die EZB so kräftig an der Zinsschraube dreht, die Inflation sich so hartnäckig hält und China mit dem Immobiliensektor eine so große Herausforderung lösen muss. Welche Themen die Märkte im Endspurt bewegen verrät Finanzmarkt-Experte Andreas Lipkow von der comdirect bank im Interview mit Cornelia Frey. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=rkTzJtSa5Zw

