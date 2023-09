DAX auf tiefstem Stand seit 6 Monaten - Gewinne des letzten halben Jahres gelöscht

Der DAX hat in den letzten Tagen weitere bearishe Signale gesendet, nachdem er aus seiner Seitwärtsspanne nach unten ausgebrochen ist. Dabei wurden auch die Tiefs der beiden Bärenfallen vom 7. Juli und 18. August unterschritten. Der Index ist auf das niedrigste Niveau seit fast 6 Monaten gefallen und die Kursgewinne eines halben Jahres wurden ausradiert. Langfristig orientierte Investoren haben seit fast 2,5 Jahren keine Gewinne mehr erzielt. Der DAX hat gestern eine wichtige horizontale Marke erreicht, die als Unterstützung dienen kann. Es wurde auch eine mögliche Trompetenformation erreicht, die jedoch möglicherweise nicht mehr relevant ist. Mögliche Unterstützungen bei rund 15.150 Punkten und die untere Linie einer weiteren möglichen Trompete werden skeptisch betrachtet. Das untere Ende der Seitwärtsrange im langfristigen Wochenkerzen-Chart liegt bei rund 15.000 Punkten und könnte ein interessantes Kursziel für den aktuellen Rücksetzer des DAX sein. Wenn diese Unterstützungen nicht halten, könnte ein Doppeltop im DAX entstehen. Die Quartalsberichtssaison zum 3. Quartal gilt als die wichtigste des Jahres, da die Unternehmen nun Farbe bekennen müssen und bereits einen Ausblick auf das Folgejahr geben. Die Berichtssaison hat oft einen spürbaren Einfluss auf die Aktienkurse und könnte auch für die typische Schwächeperiode der Börsen im Herbst verantwortlich sein. Die Analysten erwarten für das 3. Quartal einen leichten Rückgang der Gewinne, aber das Quartal könnte der Beginn einer Trendwende sein, da von nun an Quartal für Quartal steigende Gewinne erwartet werden. Die Gewinnschätzungen sind inzwischen wieder positiv, während die Kurse nachgegeben haben. Die Überbewertung des S&P 500 hat sich etwas abgebaut und eine weitere Verbesserung der Gewinnschätzungen könnte die Bewertung in den fairen Bereich drücken. Dies könnte zu einer Jahresendrally führen, die der saisonal schwachen Börsenphase folgt.

Der HDAX wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 8.217PKT gehandelt.