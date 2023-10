Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,86 Prozent am Freitag auf 2,87 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,02 Prozent auf 122,62 Punkte nach. Der Bund-Future sank um 0,62 Prozent auf 127,66 Punkte./ajx/he

Der Euro rutschte zeitweise unter 1,05 US-Dollar. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0504 Dollar. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig bis auf fast 1,06 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0530 (Freitag: 1,0594) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9496 (0,9439) Euro gekostet.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging am Montag mit minus 0,89 Prozent auf 4137,63 Zähler aus dem Handel. Beim französischen Cac 40 belief sich der Abschlag auf 0,9 Prozent, während der britische FTSE 100 um 1,3 Prozent nachgab. In New York notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss kaum verändert, der technologielastige Nasdaq 100 stand deutlich im Plus.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Oktober misslungen. Nach positivem Beginn dank der Einigung im US-Haushaltsstreit ging der Rückenwind für den Dax am Montag im Verlauf verloren. Die Einigung ist nur vorläufig, das Thema also letztlich nicht vom Tisch.

