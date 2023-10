Fußgängerin bleibt unter Robotaxi in San Francisco stecken

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Nach wochenlanger Diskussion über selbstfahrende Autos in San Francisco ist ein Robotaxi der GM-Tochterfirma Cruise in einen Unfall mit einer Fußgängerin verwickelt worden. Nach Angaben der Feuerwehr blieb die Frau in der Nacht zum Dienstag unter dem Cruise-Fahrzeug stecken und musste von Rettungskräften befreit werden. Sie wurde schwer verletzt. Cruise teilte mit, die Fußgängerin sei zunächst von einem anderen Fahrzeug mit einem Menschen am Steuer angefahren und vor das selbstfahrende Auto geschleudert worden.

