Die zehnjährigen Renditen in Deutschland stehen kurz vor der Drei-Prozent-Marke, vor vier Wochen lagen sie noch bei 2,6 Prozent. Wenn die Zinsen in so kurzer Zeit so dynamisch steigen, erzeugt das neben einem konjunkturellen Bremseffekt auch Unsicherheit unter den Investoren. Diese äußert sich dann in der Unfähigkeit des DAX, nennenswerte Zwischenerholungen zu starten.

In den USA nähern sich die zehnjährigen Renditen mit schnellen Schritten der Fünf-Prozent-Marke. Dass die Renditen trotz vermiedenem Shutdown weiter steigen, ist durch rein fundamentale Faktoren nicht zu erklären. Es ist ein Indiz dafür, dass das politische Chaos in Washington zunehmend Vertrauen bei den Investoren zerstört.