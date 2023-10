Taylor Swift, Beyoncé und Co.: Wird die Spotify-Aktie zum Selbstläufer 2024?

Der Reigen von Produktinnovationen, kombiniert mit einer Steigerung von Premium-Abonnenten und dem durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer, helfe Spotify dabei, durch schwierige makroökonomische Gewässer zu navigieren.

Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden.

Spotify überzeuge laut Swinburne durch seine Robustheit und mögliche Marktanteilsgewinne dank "seines überlegenen Produktangebots". All dies geschieht vor dem Hintergrund eines aufsehenerregenden Jahres für Superstars wie Taylor Swift, deren "The Eras Tour" und Kinofilm enorme finanzielle Erfolge verbuchen konnte, was wiederum der Musik- und Entertainment-Branche finanziell zugute kommt. Spotify hat eine herausragende Wettbewerbsposition in diesem Markt.

Zwar lautet die durchschnittliche Empfehlung auf MarketScreener für die Spotify-Aktie "Aufstocken", doch ist der Analystenkonsens längst nicht so euphorisch wie die US-Investmentbank Morgan Stanley. Das mittlere Kursziel liegt knapp sechs Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Die Spotify Technology Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 149,8EUR gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion