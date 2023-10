NEW YORK (dpa-AFX) - Vor einem mit Risiken verbundenen Wochenende haben sich die Anleger an den US-Börsen nicht mehr vorgewagt. Nach anfänglichen Gewinnen lag der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag zuletzt mit 0,11 Prozent bei 33 668 Punkten im Plus. Börsianer verwiesen vor allem auf eine mögliche Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas am Wochenende. gefragt waren daher als sicher geltende US-Staatsanleihen und auch Gold. Für den Dow deutet sich auf Wochensicht ein Gewinn von 0,8 Prozent an.

Dass sich der Dow am Freitag stabil halten konnte, lag vor allem an den Kursgewinnen des Schwergewichts Unitedhealth . Die Aktien des Krankenversicherers legten an der Spitze des Index um 2,6 Prozent zu. Das Unternehmen wird nach einem überraschend lukrativen Quartal noch zuversichtlicher für das laufende Jahr. Konzernchef Andrew Witty hob das untere Ende der Zielspanne für den Gewinn zum dritten Mal in diesem Jahr an.