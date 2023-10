In einer Tiefe von 2.080 Meter durchschnitten die Bohrer von Gold Terra Resource (TSX.V: YGT, FSE: TX0, WKN: A2P0BS) den oberen Teil des hochgradigen goldhaltigen Campbell Shear. Bei dieser Mineralisierung handelt es sich um ein Goldvorkommen, das unterhalb der unterirdischen Anlagen der Con Mine auf dem Grundstück Con Mine Option verläuft.



Bohrgerät und -kerne; Quelle: Gold Terra Resource Corp.

Die Bohrungen werden nun in der Campbell-Scherung fortgesetzt, die in der Regel eine Breite von 150 Metern aufweist. In ihr sind mineralisierte Zonen mit einer Breite von drei bis 20 Metern enthalten. Die Liegenschaft Con Mine Option gehört einer Tochtergesellschaft von Newmont und kann von Gold Terra Resource erworben werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt werden, die in der im November 2021 abgeschlossenen Earn-In-Vereinbarung festgelegt wurden.

Gerald Panneton, der Chairman und CEO von Gold Terra Resource zeigte sich sehr erfreut über den jüngsten Bohrerfolg. Er betonte, dass die Gold-Terra-Aktionäre lange auf diesen Moment gewartet haben. „Das Vorhandensein von Alteration und Aderung im Kern am Beginn des Campbell-Shear-Abschnitts in Bohrloch GTCM23-055 bestätigt das Potential, zusätzliche Unzen unterhalb der ehemaligen Con-Mine abzugrenzen. Sobald dieses Bohrloch etwa 50 bis 100 Meter hinter der Campbell-Scherung abgeschlossen ist, werden uns zusätzliche Keilbohrungen eine weitere Evaluierung der Campbell-Scherungsstruktur ermöglichen.

Die von Gold Terra Resource angestrebte Erweiterung der Ressource ist realistisch

Das Bohrloch GTCM23-055 soll die abwärts gerichtete Erweiterung der produktiven Campbell-Scherzone in der Tiefe unterhalb der von 1938 bis 2003 betriebenen Con-Mine durchschneiden. In ihr wurden 5,1 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16 g/t gefördert. Der Bohrkern von Bohrloch GTCM23-055 zeigt klassische schmale, kalzitdominierte Adern innerhalb einer chloritischen Alteration und die Einführung von Quarz-Ankerit-Adern, die normalerweise den Beginn der Struktur im Bohrkern markieren.

Der Schwerpunkt des diesjährigen Bohrprogramms liegt auf der Erweiterung der ersten Mineralressourcenschätzung vom September 2022. In ihr hatte Gold Terra Resource 109.000 Unzen Gold in der angezeigten und 432.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie abgrenzen können. Lokalisiert wurde die Mineralisierung unterhalb eines zwei Kilometer langen Korridors der Campbell-Scherung im Bereich zwischen der Oberfläche und einer Tiefe von 400 Meter.

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keinerlei Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche/journalistische Texte. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Gold Terra Resource halten können und daher ein Interessenkonflikt bestehen könnte. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH steht derzeit in einem entgeltlichen Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen, über das sowohl auf der Website der GOLDINVEST Consulting GmbH als auch in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in E-Mail-Nachrichten berichtet wird. Dies ist ein eindeutiger Interessenkonflikt. Die vorstehenden Hinweise auf bestehende Interessenkonflikte gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Publikationen über Gold Terra Resource nutzt. Darüber hinaus können wir nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Unternehmen die von uns besprochenen Aktien im gleichen Zeitraum diskutieren. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Gewähr übernommen werden.