Sanofi: Gewinnziel kassiert, Aktie tiefrot

Sanofi will sich künftig auf das Biopharma-Geschäft konzentrieren, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Im Zuge dessen könnte die Sparte Consumer Healthcare als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden. Die Abspaltung könnte schon im vierten Quartal des nächsten Jahres vollzogen werden.

Ähnliche Wege waren in den vergangenen Jahren bereits die Konkurrenten GSK und Johnson & Johnson gegangen. Während die US-Amerikaner ihre Consumer-Sparte unter dem Namen Kenvue aufs Parkett führten, gründeten GSK und Partner Pfizer das Unternehmen Haleon im Sommer 2022.