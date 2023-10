Einstiegschance nach den Earnings? Das sind Morningstar's vier Favoriten

In einem Interview verrät Morningstar-Stratege David Sekera, welche vier Aktien nach ihren Quartalszahlen jetzt zu seinen Favoriten zählen. Mit dabei ist diesmal AT&T, ein nordamerikanischer Telekommunikationskonzern, der vergangene Woche mit höheren Kundenzahlen, als erwartet, überraschte. "Es gibt eine Menge negativer Gefühle bei diesem Namen", gibt Sekera zu. "Im Juli 2020 übernahm jedoch ein neuer CEO und nun bewegt sich das Unternehmen in die richtige Richtung."

Er rechne damit, dass sich die Mobilfunkbranche in Zukunft zu einem Oligopol entwickelt – und sieht AT&T in guter Position, davon zu profitieren. "AT&T wird weniger über den Preis konkurrieren, und das wird es ermöglichen, die Margen zu erhöhen", erklärt er. "Wenn das passiert, wird diese Aktie auf das steigen, was wir als langfristige intrinsische Bewertung betrachten." Aktuell notiert AT&T bei 15,15 US-Dollar und kommt auf ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von sieben.