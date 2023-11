Besser als Alibaba, BYD und Tencent? Value-Perlen im chinesischen Tech-Sektor

Gute Chancen sehen sie derzeit nämlich für die Bereiche Halbleiter und chinesische Internetunternehmen. So zeichne sich bei Halbleitern eine Bodenbildung im Herabstufungszyklus ab und die überschaubare Zahl an Unternehmen mache entsprechende Aktien laut Einschätzung der Bernstein-Experten interessant. Für IT-Services und Internet-Titel spreche wiederum das günstige Kurs-Umsatz-Verhältnis, angemessene Bewertungen und wieder anziehende Erträge der Branche.

Am Donnerstag wird Apple die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen – ein Termin, der von vielen Investoren bereits mit Spannung erwartet wird. Doch auch abseits der großen Technologiewerte gibt es aussichtsreiche Unternehmen, die sehr vielversprechende Aussichten bieten. Dabei sollte man auch einen Blick auf Nischen der Technologiebranche riskieren, meinen die Analysten von Bernstein, und auch den asiatischen Markt gezielt in den Blick nehmen.

Begrenztes Rezessionsrisiko

Zudem habe sich der asiatische Technologiesektor in der Vergangenheit insgesamt als widerstandsfähig erwiesen und während globaler Rezessionen eine durchschnittliche Outperformance von neun Prozent erzielt, was laut den Bernstein-Analysten auf ein begrenztes Rezessionsrisiko hindeute.

Die Bernstein-Profis haben einige konkrete Titel identifiziert, bei denen sie größeres Wachstumspotenzial sehen. Dazu zählen zum einen die beiden chinesischen Internet-Werte Pinduoduo und NetEase. Zum anderen der Halbleiter-Produzent TSMC, der von säkularem und zyklischem Rückenwind profitiere. Alle drei Titel seien vernünftig bewertet und böten damit eine gute Einstiegsgelegenheit.

Value im Tech-Sektor finden

In einem internen, aktualisierten Screening haben die Bernstein-Experten die Aussichten für asiatische Technologieunternehmen auch im Lichte der aktuellen makroökonomischen Bedingungen untersucht. Sie raten zu einem Mix aus Value- und Growth-Technologietiteln, wobei der Trend stärker in Richtung Value zeigen und teure Tech-Namen eher gemieden werden sollten.

Zu den interessanten asiatischen Tech-Aktien aus dem Value-Bereich zählen ihnen zufolge etwa MediaTek, JD.com, Lenovo Group, Foxconn Technology und Samsung SDI. Bei den wachstumsstarken asiatischen Technologiewerten sind die Bernstein-Experten für Naver, SK Hynix, AAC Technologies, Luxshare und Kakao Games optimistisch gestimmt.

Autorin: ir für die wallstreetONLINE Zentralredaktion