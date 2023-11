Inzwischen beherrscht Künstliche Intelligenz (KI) die Schlagzeilen und das Metaverse hat an öffentlicher Aufmerksamkeit verloren. Die Idee des Metaverse als eine 3D-Erweiterung des Internets gibt es aber nach wie vor. Unternehmen könnten in Zukunft die Technologie vielseitig einsetzen. Und bereits heute gibt es eine Reihe spannender Projekte und Lösungen, die einen Eindruck von den zukünftigen Potenzialen vermitteln. Die gesamte Branche könnte nach Prognosen der Unternehmensberatung McKinsey bis zum Jahr 2030 einen Wert von bis zu fünf Billionen US-Dollar erreichen.

Das Metaversum (engl. "Metaverse") ist als Nachfolger des aktuellen Internets konzipiert. Das Metaversum ist eine virtuelle, eine Online-Welt, in der man mit computergenerierten Figuren (Avataren), Umgebungen, anderen Nutzern und sogar Unternehmen interagieren kann. Viele Aktivitäten, die Menschen in der echten Welt tun, sind auch im Metaversum möglich. Man kann z.B. ein Konzert oder ein Museum besuchen, einkaufen, Sport treiben oder einfach ein Videospiel in einer dreidimensionalen Umgebung spielen. Das Metaversum schafft spannende neue Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Markenbekanntheit zu steigern, ihre Märkte zu stärken oder neue Verkaufskanäle weltweit zu erschließen. Chancen bietet das Metaversum z.B. auch für Kundenservice und -Beratung, Aus- und Fortbildung und Mitarbeiterkommunikation und -zusammenarbeit – und damit für die Steigerung von Effizienz und Produktivität.

Wie Unternehmen das Potenzial des Metaversums schon heute nutzen können

Weltweit arbeiten etwa 500 etablierte IT-Firmen wie Microsoft, Apple und Meta Platforms (Facebook und Co.) teils mit eigenen Teams, teils mit Start-up-Firmen an der Weiterentwicklung von Metaverse-Schlüsseltechnologien, mit neuen Metaverseumgebungen und -anwendungen.

Große Player wie Zoom, Microsoft oder Meta, bieten bereits Lösungen für die nächste Stufe der Zusammenarbeit an, um Teams zur Kollaboration im Metaverse zusammenzubringen. Und der deutsche Energiekonzern E.ON hat die Vorteile des immersiven Lernens bereits erkannt und mit dem E.ON-Campus eine virtuelle Welt geschaffen, in der attraktive Weiterbildungsinhalte im Metaverse angeboten werden. Neben einer immersiven Lern- und Kollaborationsumgebung bietet der E.ON-Campus auch die Möglichkeit, sich in einer anderen Dimension zu treffen, zu vernetzen und zusammenzuarbeiten.

Innovationsanspruch untermauern, Image stärken

Die Deutsche Telekom nutzt das Metaverse-Potenzial bereits mit ihrer virtuellen Präsenz "Beatland" auf der Plattform Roblox. Dank gezielter Vermarktung haben bereits über 17,5 Millionen Menschen den virtuellen Club besucht. Für die Telekom bietet sich damit die Chance, Kunden auf innovative Weise kennenzulernen und ihre Marke auf neuartige Art zu präsentieren. Der Telekommunikationsanbieter Telefónica erweiterte seinen Messestand auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023, um eine virtuelle Präsenz und ermöglichte virtuelle Besuche, Live-Präsentationen und Interaktionen – ohne physische Anwesenheit. Solche Anwendungen stärken das Image als Innovationstreiber auf dem Markt.

Der Markt für den Verkauf von digitalen Gütern (NFT) ist riesig und hat in den letzten Jahren ein explosives Wachstum erlebt. NFT ist ein Kryptowert und steht für "Non-fungible Token" – auf Deutsch: "Nicht-ersetzbares Token". Ein Token ist eine digitale Besitzurkunde. Große Sportartikelhersteller wie Nike, Adidas und Puma haben das Potenzial erkannt. Sie nutzen ihre virtuelle Präsenz, um eigene NFT-Kollektionen auf den Markt zu bringen. Beim Sport-Artikler Adidas erhalten Besitzer von Adidas-NFTs spezielle Rabatte und Zugang zu exklusiven Events. Auch der US-Kaffeeproduzent und Betreiber der gleichnamigen Kaffeehauskette Starbucks experimentiert im Metaverse-Kosmos: Ausgewählte Kunden dürfen beispielsweise in den USA durch interaktive Spiele sogenannte "Journey Stamps" sammeln und erhalten auf diese Weise Rabatte. Darüber hinaus prägen vor allem (Luxus-)Modemarken wie Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Tiffany, H&M und Lacoste den NFT-Markt. Sie bieten digitale Güter über ihre virtuellen Shops im Metaverse an. Das Metaverse bietet aber nicht nur die Möglichkeit, digitale Güter zu verkaufen. Sondern auch neue Absatzkanäle für physische Produkte zu erschließen.

Metaversum für besseren Kundenservice und -beratung

Auch die Deutsche Bahn nutzt Metaverse-Technologien, um die Kundenerfahrung zu verbessern, z.B. durch intuitive Navigationslösungen am Bahnhof oder am Gleis. Bereits die Verbreitung des Internets hat dazu geführt, dass sich Kundenservice und Kommunikation in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben. Das Metaverse wird diese Entwicklung verstärken. Rein virtuelle Umgebungen können in Zukunft genutzt werden, um die Interaktion mit dem Kunden zu verbessern und finden sich bisher vor allem im Banken- und Finanzsektor. Die virtuelle Filiale der DekaBank, Dekaverse sieht in der virtuellen Präsenz zukünftig eine Möglichkeit, junge Zielgruppen interaktiv und spielerisch über Finanzprodukte zu informieren und damit Financial Education neu zu gestalten. Noch befindet sich das Dekaverse im Aufbau, doch auch andere Banken wie JPMorgan, HSBC und die Deutsche Bank haben bereits virtuelle Filialen im Metaverse eröffnet.

Experten prognostizieren der gesamten Metaverse-Branche, wie oben bereits erwähnt, ein Wachstumspotenzial in Billionenhöhe. Anleger, die von den Chancen des Segments profitieren wollen, können sich per Metaverse-ETFs kostengünstig und einfach an dieser wachsenden Branche beteiligen.

Hier eine kleine Auswahl von ETFs, die Ihnen ein Investment in Metaverse-Aktien ermöglichen:

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ISIN: IE0004U3TX15)

Der ETF bildet den iStoxx Access Metaverse Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Metaverse aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Zu den größten Positionen gehören Nvidia, Adobe, Broadcom, Microsoft und Meta Platforms.

Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,39 Prozent p.a. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert). Mit 3 Mio. Euro Fondsvolumen ist der ETF, der am 1. September 2022 in Irland aufgelegt wurde, ein noch sehr kleiner ETF.

Wertentwicklung 1 Jahr: 28,21 Prozent

Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD (ISIN: IE00082BU3V4)

Der ETF bildet den Ball Metaverse Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die Geschäftstätigkeiten im Bereich des aufweisen.

Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,59 Prozent p.a. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert). Der ETF wurde am 22. März 2022 in Irland aufgelegt.

Wertentwicklung 1 Jahr: 18,52 Prozent

Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened ETF (ISIN: LU2023678878)

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die einen Metaverse-ETF mit einer breiten Palette von Aktien mit günstigen laufenden Kosten und einer längeren Erfolgsbilanz (im Vergleich zu anderen ETFs auf der Liste) und/oder die ESG-Richtlinien einhalten, suchen.

Der ETF investiert in Metaverse-Aktien aus der ganzen Welt und berücksichtigt dabei auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG). Er besitzt Aktien von rund 182 Unternehmen und ist damit stärker diversifiziert als z.B. der nachstehende HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF. Zu den größten Positionen zählen Nvidia, Adobe, Palo Alto und Amazon.

Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,45 Prozent p.a. Der ETF verfolgt eine thesaurierende Dividendenpolitik und wurde 2020 aufgelegt. Mit 144 Mio Euro Fondsvolumen ist der ETF der größte von allen hier aufgeführten ETFS. In den vergangenen 3 Jahren hat er eine Rendite von 12,31 Prozent erzielt.

Wertentwicklung 1 Jahr: 9,58 Prozent

Metaverse-ETF HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (ISIN: IE000KDY10O3)

Der ETF bildet den Solactive ETC Group Global Metaverse Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Metaverse aufweisen. Zu den größten Positionen gehören Apple, T-Mobile US, Meta Platforms und Roblox.

Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,65 Prozent p.a. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert). Mit 7 Mio. Euro Fondsvolumen ist er ein sehr kleiner ETF. Der ETF wurde am 15. März 2022 in Irland aufgelegt.

Wertentwicklung 1 Jahr: 16,59 Prozent

Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD (ISIN: IE000TLLSP66)

Der ETF bildet den Fidelity Metaverse ESG Tilted Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Metaverse aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Zu den größten Positionen gehören Adobe, Nvidia, Alphabet, Samsung Electronics und Digital Reality REIT.

Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50 Prozent p.a. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert). Der ETF wurde am 24. August 2022 in Irland aufgelegt.

Wertentwicklung 1 Jahr: 15,14 Prozent

Neugierig geworden? Unser kostenloser Newsletter liefert Ihnen jeden Tag fundierte Marktanalysen, strategische Anlagetipps und exklusive Einblicke in die profitabelsten Handelsmöglichkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt am besten gleich anmelden!