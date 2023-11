Discovery Lithium beginnt mit der Feldexploration in der Region James Bay

Vancouver, British Columbia, Kanada, 7. November 2023 / IRW-Press / – Discovery Lithium Inc. (CSE: DCLI) (OTC: DCLIF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA) (das „Unternehmen“ oder „Discovery Lithium“), ein kanadisches Explorationsunternehmen, das die heimische Energiefreiheit durch die Entdeckung regionaler Lithiumvorkommen fördern will, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf seinem Projekt Route Du Nord im ertragreichen Lithiumrevier in der Region James Bay in Quebec ein Feldexplorationsprogramm eingeleitet hat.

Das Projekt Route Du Nord scheint sich innerhalb eines vielversprechenden strukturellen Korridors mit Potenzial für die Auffindung von Lithiumvorkommen zu befinden, der im Streichen einer gut dokumentierten regionalen Entdeckung, der Lagerstätte Whabouchi[1], liegt. Tillit- und in Seesedimentproben aus dem strukturellen Korridor weisen im Vergleich zu den umliegenden Gebieten hohe Lithiumgehalte auf. Elemente wie Beryllium, Cäsium, Rubidium und Wolfram liegen im Valiquette-Pluton ebenfalls in hohen Konzentrationen vor und machen diesen zu einer ergiebigen Quelle für die Fraktionierung von LCT-Pegmatiten. Der Valiquette-Pluton ist innerhalb der Konzessionsflächen von Discovery in James Bay gelegen.

„Die Lagerstätte Whabouchi1 befindet sich innerhalb einer regionalen Aufschiebungszone, die sich in den Valiquette-Pluton hinein erstreckt und dort endet“, erklärt Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P. Geo. und Direktor des Unternehmens. „Die Aufschiebung diente möglicherweise als Weg für die LCT-Pegmatit-Gesteinsschmelze im Projekt Whabouchi und könnte entlang des Streichens weitere LCT-Pegmatite beherbergen. Das Projekt Route Du Nord umfasst die vermutete Fortsetzung der Aufschiebungszone in den Valiquette-Pluton und weist daher großes Potenzial für LCT-Pegmatite auf.“

Abbildung 1 – Konzessionsgebiet Route Du Nord von Discovery Lithium. Verweise auf andere Lagerstätten dienen nur zur Veranschaulichung. Bei dem Projekt Route Du Nord handelt es sich um ein Explorationsprojekt, und es wird dort möglicherweise nie zur Abgrenzung einer Ressource oder Lagerstätte kommen.

Das Lithium-Pegmatit-Projekt Route Du Nord (siehe Abbildung 1) hat eine Grundfläche von etwa 60 Quadratkilometern (14.826 Acres), die sich über 36 km von Osten nach Westen erstrecken, und liegt parallel zu und weniger als 5 km von der 407 km langen Wildnisstraße „Route Du Nord“, entfernt. Das Projekt verfügt dank des 5 km südlich gelegenen Wasserkraftwerks Nemiscau über eine hervorragende Infrastrukturanbindung. Es besteht ein Straßenzugang zum nahe gelegenen Dorf Nemaska und die 575 km südlich gelegene Stadt Val d’Or bietet zusätzliche Infrastrukturunterstützung.