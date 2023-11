Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2,47 € , was eine Steigerung von +5,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Plus von +37,11 % und einem Kurs von 2,348EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Telefonica Deutschland von 1,80 auf das Niveau der Übernahmeofferte der spanischen Mutter Telefonica von 2,35 Euro angehoben. Die Einstufung ließ Analyst Karsten Oblinger in seiner Reaktion am Dienstag auf "Halten". Eine Aufstockung der Offerte erscheine unwahrscheinlich./ag/ajx

ANALYSE-FLASH DZ Bank hebt fairen Wert für Telefonica Deutschland an - 'Halten'

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer