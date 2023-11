Datadog stellt Cloud-Monitoring- und Sicherheitsprodukte für kleine und große Unternehmen her und fungiert beispielsweise als Partner von Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Azure. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und debütierte 2019 an der Nasdaq. Im August war die Aktie stark gefallen, nachdem das Unternehmen die Prognose senken musste.

Die Datadog-Aktie hat den US-Handel am Dienstag über 28 Prozent höher geschlossen. Zuvor hatte das Unternehmen einen über den Erwartungen liegenden Gewinn für das dritte Quartal und eine höhere Prognose für das Gesamtjahr präsentiert. Mitbegründer und CEO Olivier Pomel sagte Analysten in einer Telefonkonferenz, dass "KI-Kunden" 2,5 Prozent des Jahresumsatzes von Datadog im dritten Quartal ausmachten. Pomel lehnte es ab, zu bestätigen, ob sein Unternehmen mit OpenAI, Anthropic oder Cohere zusammenarbeitet.

Einige Analysten haben den Titel nach der Rallye am Dienstag neu bewertet. JPMorgan-Analyst Mark Murphy hat die Aktie von Neutral auf Übergewichten hochgestuft. Außerdem hat er sein Kursziel von 90 auf 115 US-Dollar erhöht, was einem Aufwärtspotenzial von 12,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht.

Die Aktien von Datadog haben in den letzten drei Jahren keine Rendite abgeworfen, so Murphy. "Die Anleger haben in letzter Zeit eine Reihe von Kursverlusten hinnehmen müssen, die sich vielleicht als unnötig erweisen. Aber wir haben immer wieder unsere Ansicht geäußert, dass Datadog unter der volatilen Oberfläche der 'Top Dog in Monitoring'" zitiert CNBC Murphy.

Der Analyst fügte hinzu, dass die Bewertung nach wie vor eine gewisse Herausforderung darstelle und die Aktie am Dienstag wahrscheinlich aufgrund von Leerverkäufen sprunghaft angestiegen sei. "Unserer Meinung nach sollte man die kurzfristige Volatilität in den Griff bekommen, indem man bei Rückschlägen geduldig und opportunistisch Aktien akkumuliert und dabei den Bereich unter 100 US-Dollar im Auge behält."

Die Aktie hat seit Jahresbeginn knapp 40 Prozent an Wert dazugewonnen. Laut Marketscreener haben die Titel nach der Mega-Rallye vom Dienstag noch ein Kurspotenzial von über acht Prozent.

Die Datadog Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 99,68USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion