Vom Big Picture (vergleiche bitte zur Wochenanalyse am Sonntag) ausgehend näherten wir uns in dieser Woche der großen Abwärtstrendlinie im DAX weiter an (Rückblick):

Das Update dieses Charts und die Berührung am Donnerstag ist daher ein sehr wichtiger Punkt am Markt:

Der Morgen ließ dies noch nicht vermuten. Wir starteten zwar ohne GAP jedoch mit einem schnellen Abverkauf der ersten Gewinne in den XETRA-Handel. Entsprechend positionierte ich mich unter dem letzten Tief auf der Shortseite mit diesem Setup:

Der Stopp konnte nachgezogen werden, das Ziel wurde nicht erreicht. So kam es zur zweiten Intraday-Shortchance am Vorwochenhoch im Bereich der 15.260 Punkte:

Zum Mittag zeigte sich dann erneut ein starkes Momentum auf der Oberseite, welches die Vortageshochs in Augenschein nahm und wenig Später auch neue Monatshochs generierte. Der Trend zur Oberseite hielt im XETRA-Handel damit an:

Dabei gelang es auch, das Plus bis zum XETRA-Schluss zu halten und fast am Tageshoch aus dem Handel zu gehen. So skizzierten sich die Daten von der Börse Frankfurt im Detail:

Als Trigger für einen möglichen Rücklauf, immerhin sind wir mittelfristig nun an der großen Trendlinie angekommen, ist das letzte Hoch und das Hoch der Vorwoche bereits vorgegeben. Am Abend rutschte der Index bereits wieder darunter:

Auslöser war der Verlauf an der Wall Street, den wir uns nun kurz ansehen.

DAX-Vorbörse und Schwäche im US-Handel

Über 9 Tage war die Nasdaq gestiegen und damit auch die Wall Street recht stark. Dieser Trend wurde gestern gebrochen. Die gestern dargestellten Hochs aus dem Oktober im Nasdaq waren die deutliche Bremse am Markt:

Dies war nicht gleich ersichtlich. Zunächst schloss der Nasdaq sein GAP und machte sich auf, neue Verlaufshochs zu markieren. Entsprechend Long war meine Ausrichtung in der Session zum Wall Street Livetrading gestern:

Von den Schlusskursen her ist nach dem Rücklauf gestern eine erste Ernüchterung aufgekommen. Die Abschläge sind prozentual im Vergleich zum Momentum der Tage davor jedoch völlig im Rahmen und noch kein großer Sorgenpunkt.

Diese Voraussetzungen gelten daher international für die heutige Handelssession:

Mit Blick auf die DAX-Vorbörse sind die Nachwirkungen dennoch zu sehen. Wir notieren noch einmal tiefer als am gestrigen Abendhandel und würden damit ein potenzielles GAP auf der Oberseite zum Handelsstart sehen:

Welche Termine stehen heute auf der Agenda?

Termine für Freitag den 10.11.2023

Zum Freitag gibt es wenige Termine und damit einen eher ruhigen Wochenausklang zu erwarten.

Weitere Reden aus dem Notenbankumfeld der FED und von Christine Lagarde aus der EZB zur Mittagszeit dürften Impulse setzen.

Am Nachmittag ist dann 16.00 Uhr der wichtige US-Michigan Index zum Verbrauchervertrauen relevant, der zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erstellt wird.

An dieser Stelle sind alle Daten mit den entsprechenden Prognosen einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream auf FIT4FINANZEN.

Weitere Quartalszahlen für die Woche habe ich Dir hier hinterlegt, welche heute noch anstehen:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

