Meine 2 Nebenwerte-Favoriten

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die Kollegen. Die Liste an sich finde ich durchaus spannend, auch wenn ich einigen Fällen nicht mit der Meinung der Analysten konform gehe.

Ich habe im Video auf YouTube die zwei Titel analysiert, die laut Konsensschätzungen bzw. Konsens-Kursziel das höchste Potenzial haben: Brain Biotech und HomeToGo.

Ich bin bei beiden skeptisch und halte beide als maximal Haltepositionen für sehr spekulative Anleger.

Meine Zurückhaltung wurde bei HomeToGo in gewisser Weise bereits bestätigt. Die Drittquartals-Zahlen brachten eine Anpassung der Umsatzprognose für 2023 nach unten: Statt 165 bis 175 Mio. Euro sollen es nun nur noch 158-162 Mio. Euro werden. Das „zarte Pflänzchen“ Kursaufschwung der letzten Wochen ist damit schon wieder hinfällig:

HomeToGo SE (ISIN: LU2290523658)