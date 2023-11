Trotz zurückhaltender Signale von den internationalen Märkten, steht der deutsche Leitindex laut dem Broker IG kurz vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher bei 15.832 Punkten. Damit knüpft er an seine jüngsten Erfolge an, nachdem er in dieser Woche bereits um über vier Prozent zugelegt hatte.