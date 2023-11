Vor einer Woche berührten wir die große Abwärtstrendlinie im DAX und hatten den Punkt als wahrscheinliches Kaufsignal in der Morgenanalyse am 10.11.2023 wie folgt definiert:

Es kam zu den Inflationsdaten vom Dienstag zum dynamischen Ausbruch und damit zu einer Trendfortsetzung der Vorwoche. Dieser Impuls ist hier entsprechend dargestellt:

Jeder Handelstag der Woche konnte letztlich einen Gewinn aufzeigen und damit die Bilanz für den November sehr stark erscheinen lassen:

Zudem waren auf Wochensicht alle DAX-Aktien im Gewinn, was ein sehr seltenes Bild ist. Hervorzuheben sind die Unternehmen der Siemens-Familie, die den Markt eindeutig dominierten:

Übergeordnet ist der DAX damit in seiner Range aus dem Frühsommer angelangt und hat sie fast durchschritten. Nach rund 1.500 Punkten oder 10 Prozent Aufwärtsbewegung ab dem Oktobertief ist mit einer Konsolidierung zu rechnen, technisch ist dies jedoch bisher weder abzuzeichnen, noch mit Blick auf ein Verkaufssignal in Sichtweite:

Ich bin daher für die neue Woche auch für Long-Signale im bestehenden Trend offen, die dann die 16.000 als runde Marke respektive den 16.040er-Bereich als letzten Auflagepunkt der ehemaligen Abwärtstrendlinie darstellen.

Wie war die Stimmung an der Wall Street?

DAX sogar stärker als die Wall Street

Insbesondere der Nasdaq zeigte wieder Stärke und konnte das Jahreshoch berühren. Im börslichen Handel fehlten wenige Punkte, doch außerbörslich lagen wir knapp über der Marke, die zuletzt im Juli erreicht wurde:

Einzelne Trades, die aus der Korrektur im Nasdaq heraus in Richtung des Trends erfolgten, habe ich entsprechend in den einzelnen Sessions aufgezeigt:

Damit konnte auch in den USA über eine positive Woche berichtet werden, die von der Performance jedoch nach den beiden starken Vorwochen diesmal vom DAX und anderen europäischen Indizes in den Schatten gestellt wurde. Dies ist auf dieser Ranking-Übersicht zu sehen:

Welche Termine stehen in der neuen Woche auf der Agenda?

Termine für die neue Woche ab dem 20.11.2023

Die neue Woche ist vom US-Feiertag am Donnerstag und verkürzten Handel am Freitag geprägt. Bis dahin sind vor allem die Daten aus Europa mit den Erzeugerpreisen aus Deutschland Montags und dem FOMC Protokoll in den USA am Dienstag geprägt:

Der Mittwoch zieht dann die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung vor, die sonst wöchentlich am Donnerstag vermeldet werden und ebenfalls das Uni Michigan Verbrauchervertrauen, was sonst am Freitag käme:

Weitere Quartalszahlen für die Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

